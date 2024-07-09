Bilal Erdoğan, İsmail Balaban'a Altın Kemeri Takdim Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bilal Erdoğan, İsmail Balaban'a Altın Kemeri Takdim Etti

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 6. Etnospor Kültür Festivali'nde üst üste 3. kez başpehlivanlık ünvanını elde etmesi dolayısıyla İsmail Balaban'a altın kemerini takdim etti. Erdoğan, törende yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleneksel sporlarının güçlenmesi için çalışmalara devam edeceklerini ve genç pehlivanları teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, festivalin katılımcı memnuniyetinin yüksek olduğunu ve geleneksel sporların yaşatılmasına yönelik bilincin arttığını vurguladı.

09.07.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 6. Etnospor Kültür Festivali'nde üst üste 3. kez başpehlivanlık ünvanını elde etmesi dolayısıyla İsmail Balaban'a altın kemerini takdim etti.

Konfederasyonun Ümraniye'deki merkezinde düzenlenen törende Bilal Erdoğan, İsmail Balaban ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş açıklamalarda bulundu.

Elde ettiği başarıdan dolayı İsmail Balaban'ı kutlayan Erdoğan, "Güzel, kıymetli ve şık bir altın kemerimiz var. İsmail Balaban'a başarılar diliyoruz. Türkiye'nin en önemli pehlivanlarından biri. Türkiye'de geleneksel sporların güçlenmesi için çalışmalara devam edeceğiz. Festivalde 4 gün yağlı pehlivan güreşlerini yapmak ve başpehlivan düzeyinin altında güreştirmek istiyoruz. Daha genç pehlivanları teşvik etmeyi hedefliyoruz. İsmail Balaban, Etnospor Kültür Festivali'nin tek altın kemer sahibi olarak tarihe geçmiş olacak." ifadelerini kullandı.

6-9 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 6. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin de görüşlerini paylaşan Bilal Erdoğan, "Katılımcı memnuniyetinin en üst düzeyde olduğu festivali gerçekleştirdik. Bundan önceki festivallere kadınların gelmesinde geride olduğumuzu tespit ettik. Kadın ve erkek olarak yarı yarıya katılımı sağladığımızı düşünüyoruz. Dijitali yakalamak için bazı deneyler yaptık. Geleneksel sporların yaşatılmasına yönelik bilincin arttığını görüyoruz. Lisanslı sporcu ve izleyici sayısındaki artışta bunu görüyoruz. Yağlı güreşlerin ekran süresi ve ödüllerin boyutu artmaya başladı. Geleneksel okçulukta iyi bir noktadayız. Olimpik okçulukta Paris 2024'te madalyalar bekleyecek noktadayız." şeklinde konuştu.

"Ata sporlarımızın güçlenmesi, Türkiye'nin sporda da güçlenmesine destek oluyor." diyen Erdoğan, "Yeni nesillerimizin, kültürünü daha iyi bilmesini sağlıyor. Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. İstiyoruz ki yeni nesillerimiz, tarihini ve geçmişini bilsin. Etnospor Kültür Festivali'nde barışı ve dayanışmayı vurguluyoruz. Dünya barışına da bunun daha çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. 8 Eylül'de 5. Dünya Göçebe Oyunları, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşecek. Tüm vatandaşlarımızın takip etmesini hatırlatmak isterim." diye görüş belirtti.

Geleneksel sporlara ve yağlı güreşe verdiği katkı dolayısıyla Bilal Erdoğan'a teşekkür eden İsmail Balaban, "Ata sporlarımızın gelecek kuşaklara sevdirilmesi anlamında çok güzel işler yaptınız. Üç yıl üst üste birinci olarak altın kemerin ilk ve son sahibi oldum. Teşekkür ediyorum." dedi.

İsmail Balaban'ın yağlı güreşlerin en değerli sporcularından biri olduğunun altını çizen İbrahim Türkiş ise "Bu kemeri böyle önemli bir sporumuzun kazanması bizi mutlu etti. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İsmail Balaban, Bilal Erdoğan, Türkiye, Kemer, Dünya, Festival, Kültür, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilal Erdoğan, İsmail Balaban'a Altın Kemeri Takdim Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 15:04:13. #1.11#
SON DAKİKA: Bilal Erdoğan, İsmail Balaban'a Altın Kemeri Takdim Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement