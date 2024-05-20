Bilecik 1. Amatör Lig'e düşen BAL temsilcisi belli oldu - Son Dakika
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Spor

Bilecik 1. Amatör Lig'e düşen BAL temsilcisi belli oldu

Bilecik 1. Amatör Lig\'e düşen BAL temsilcisi belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi play-out maçında yenilirken, Bilecik 1. Amatör Lig'e düştü. Vitraspor, seri penaltı atışları sonucunda BAL ligine yükseldi.

20.05.2024 14:52  Güncelleme: 14:54
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi play-out maçında yenilirken, Bilecik 1. Amatör Lig'e düştü.

BAL temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Vitraspor, Şeyh Edebali Üniversite Stadı'ndan geçtiğimiz gün play-ouf maçında karşı karşıya geldiler. Maçı Bilecik Valisi Şefik Aygöl yanı sıra birçok taraftar izledi. Normal ve uzatma süreleri 0-0 biten maçta seri penaltı atışlarına geçildi. Bu atışlarda Vitraspor 5-4 kazanarak, BAL ligine yükseldi. 1969 Bilecik Spor Kulübü ise, Bilecik 1. Amatör Lig'e düştü.

Taraftarlardan giden futbolculara tepki

Bu sonuç sonrası taraftarlar BAL 4 Grup 25'inci haftasında Çeşme Belediyespor maçı öncesi takımın defans oyuncusu Eray Eker ile teknik heyet arasında yaşanan bir tartışma sonrası Muhammed Demir, Ali Alperen Erdoğan ve Hasan Aksu'nun takımı bırakıp gittiler. Taraftarlar bu duruma o zaman tepki göstermediklerini bu önemli maçı beklediklerini belirterek, "Çeşme Belediyespor maçı öncesi yaşanan olaylar o zaman kulağımıza geldi. Bizler o zaman ligin bitmesine 4 hafta kaldığından takımımız zarar görmemesi için tepkilerimiz dile getirmedik. Vitraspor maçında baktık ki 4 hafta 13 kişi maça giden takımımızda güç ve moral kalmamış. Maç boyunca futbolcularımıza kramp girerek, birde uzatmalara giden maç canla başla mücadele eden fedakar 13 kişiye zülüm oldu. Peşinatları, maç başları ve primleri peşin verilen bu futbolcuların gitmesi bizim 1. Amatör Lig'e düşmemize neden olmuştur. Bu peşin ödemeler sonrası futbolcuların alacağı olmaması yüzünden bu kadar rahat davranarak takımdan ayrılmaları bu takımın düşmesine neden olmuştur" dediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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