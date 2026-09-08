Bilecik Kolej Kız deplasmanda Merinos Demiryolu'nu 6-1 mağlup etti - Son Dakika
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Bilecik Kolej Kız deplasmanda Merinos Demiryolu'nu 6-1 mağlup etti

Bilecik Kolej Kız deplasmanda Merinos Demiryolu\'nu 6-1 mağlup etti
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U15 Kızlar Gelişim Ligi 10. Grup ikinci haftasında Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü, Bursa Osmangazi'de Merinos Demiryolu Spor Kulübü'nü 6-1 yendi. Bilecik ekibi bu sonuçla ligde 2'de 2 yapıp 6 puanla liderliğini sürdürürken, Alya Çakmak ve Melis Yamacı hat-trick yaptı.

U15 Kızlar Gelişim Ligi ikinci haftasında Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü deplasmanda Merinos Demiryolu Spor Kulübü karşısında farklı kazandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atıcılar 1 Nolu Sentetik Çim sahada oynana U15 Kızlar Gelişim 10. Grup ikinci hafta müsabakasında Merinos Demiryolu Spor Kulübü kendi evinde Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü'nü konul etti. Maçanın ikinci dakikasında ev sahibi Merinos Demiryolu Spor Kulübü Hanım Ecrin Güler'in golüyle adeta maça 1-0 önde başladı. Maçın 10'uncu dakikasında Melis Yamacı'nın golüyle konu ekip durumu 1-1'e getirdi. Bu golden 20,23 ve 24'üncü dakika sonra Alya Çakmak hattrick Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü'nün 4-1 öne geçirdi. Maçın ilk golünü atan Melis Yamacı 35 ve 45'inci dakika attığı goller durumu 6-1'e getirerek, o da hattrick yaptı.

Maçın ikinci yarısında gol olmazken, haftasında Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü deplasmanda Merinos Demiryolu Spor Kulübü'nü karşısında 6-1 kazandı. Ligde 2'de 2 yapan Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü 6 puanla liderliği korurken, aynı puandaki Çimenspor averajla ikinci sırada yer aldı. 3'er puanlı Bursa temsilcileri Alanyurt Gençlikspor ve Merinos Demiryolu Spor Kulübü 3'er puanla lider takip etti. Nilüfer Beşevler Gençlik ve Spor ve Yalova Paşakent Spor Kulübü ligde henüz puanla tanışamadılar.

U15 Kızlar Gelişim 10. Grup üçüncü hafta müsabakasında 9 Eylül Çarşamba günü Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü, Nilüfer Beşevler Gençlik ve Spor'a konuk olacak.

Kaynak: İHA

Merinos, Bilecik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik Kolej Kız deplasmanda Merinos Demiryolu'nu 6-1 mağlup etti - Son Dakika

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