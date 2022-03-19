Bilecik'te futbol müsabakalarına kar engeli - Son Dakika
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Bilecik'te futbol müsabakalarına kar engeli

19.03.2022 12:04
Bilecik'te futbol müsabakalarına kar engeli

Bilecik'te yoğun yağan kar yağışı sonrası 1. Amatör Lig'de bazı maçlar ertelendi.

Bilecik'te yoğun yağan kar yağışı sonrası 1. Amatör Lig'de bazı maçlar ertelendi.

Bilecik 1. Amatör Lig'de bu hafta oynamasın beklenen 17'inci hafta müsabakaları yoğun kar yağışı nedeniyle iler bir tarihe ertelendi. Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, yaptığı açıklamada, "Bugün oynanacak olan Bilecik Amatör Lig b grubu 17'inci hafta Kürespor-Bilecikspor, Dodurgaspor- Osmaneli Gençlerbirliği, Karaköyspor-1308 Osmaneli Belediyespor müsabakaları hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi. - BİLECİK

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Zonguldak'ta amatör lig müsabakaları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi Zonguldak'ta amatör lig müsabakaları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

Amatör Lig, Osmaneli, Bilecik, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bilecik'te futbol müsabakalarına kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te futbol müsabakalarına kar engeli - Son Dakika
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