Bilecik'te genç sivil toplum kuruluşları arası futbol turnuvası sona erdi

Bilecik'te genç sivil toplum kuruluşları arasında düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.

Bilecik Genç İHH tarafından birlik ve beraberliği güçlendirmek için organize edilen turnuvanın finali Bilecik Merkez Sentetik Saha'da oynandı.

Finalde karşılaştığı İlim Yayma Bilecik takımını yenen Bilecik Genç Memur-Sen, şampiyon oldu.

Turnuva, şampiyon olan takımın sporcularına kupa ve madalyalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

Bilecik Genç İHH Başkanı Alihan Çobanlı, turnuvaya katılan Genç Memur-Sen, İYC Bilecik, Genç Ensar, İrfan Yurdu, AGD, TÜGVA ve Mostar Gençlik'i kardeşçe mücadelelerinden dolayı tebrik ederek organizasyonda desteğini esirgemeyen Bilecik İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teşekkür etti.