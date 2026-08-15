Bilecik'te Kick Boks Şampiyonası: 480 Sporcu Mücadele Edecek
Bilecik'te 2. İller Arası Kick Boks Şampiyonası, 21 ilden 480 sporcunun katılımıyla başladı. Açılış seremonisinde konuşan İl Müdürü Ramazan Demir, tüm sporculara başarılar diledi ve şampiyonanın centilmence geçmesini temenni etti.
Bilecik'te bu yıl 2.'si düzenlenen İller Arası Kick Boks Şampiyonası'na 21 ilden 480 sporcu katıldı.
Bilecik'te 21 ilden 480 sporcunun katıldığı şampiyonanın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Farklı illerden gelen sporcuların kıyasıya mücadele edeceği şampiyonada, sporcular dereceye girebilmek için ringde ter dökecek.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, "21 ilden 480 sporcumuzu Bilecik'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, şampiyonanın centilmence ve güzel mücadelelere sahne olmasını temenni ediyorum" dedi.
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