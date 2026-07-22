Bilecik'te Taekwondo İl Seçmeleri Tamamlandı - Son Dakika
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Bilecik'te Taekwondo İl Seçmeleri Tamamlandı

Bilecik\'te Taekwondo İl Seçmeleri Tamamlandı
22.07.2026 09:42
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Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo İl Seçmeleri başarıyla sonuçlandı, sporcular grup müsabakalarına katılacak.

Bilecik'te Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo İl Seçmeleri tamamlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ANALİG Taekwondo İl Seçmeleri, sporcuların üstün performanslarıyla tamamlandı. Müsabakalar sonunda dereceye girerek ili grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazanan sporcular belirlendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, seçmelere katılan tüm sporcuları tebrik ederek, "İlimizi grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazanan tüm sporcularımızı kutluyor, başarılar diliyorum. Organizasyonda emeği geçen antrenörlerimize, hakemlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimizin spora olan ilgisi ve gösterdikleri mücadele bizleri gururlandırıyor. İnanıyorum ki sporcularımız grup müsabakalarında da ilimizi en iyi şekilde temsil ederek önemli başarılara imza atacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik'te Taekwondo İl Seçmeleri Tamamlandı - Son Dakika

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