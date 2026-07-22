Bilecik\'te Taekwondo İl Seçmeleri Tamamlandı

Bilecik'te Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo İl Seçmeleri tamamlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ANALİG Taekwondo İl Seçmeleri, sporcuların üstün performanslarıyla tamamlandı. Müsabakalar sonunda dereceye girerek ili grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazanan sporcular belirlendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, seçmelere katılan tüm sporcuları tebrik ederek, "İlimizi grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazanan tüm sporcularımızı kutluyor, başarılar diliyorum. Organizasyonda emeği geçen antrenörlerimize, hakemlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimizin spora olan ilgisi ve gösterdikleri mücadele bizleri gururlandırıyor. İnanıyorum ki sporcularımız grup müsabakalarında da ilimizi en iyi şekilde temsil ederek önemli başarılara imza atacaktır" dedi. - BİLECİK