Bilecik\'te Taraftar Grubunun Skandal Paylaşımı

Bilecik'te taraftar grubu olarak bilinen Belekoma Tayfa isimli grup, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım sporseverleri ayağa kaldırdı. Tepkiler sonrası paylaşım sayfadan kaldırıldı.

Bugün Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyespor Voleybol takımı ile Bilecik Belediyespor Voleybol takımının karşılaşacağı maç öncesi taraftar grubundan skandal paylaşım yapıldı. Yaptıkları paylaşımda "Bozüyük'e göç ediyoruz. Atatürk parkında toplanıyoruz 13.00'de araçlarla Yunan ilçesine hareket edecektir" denildi. Bu paylaşımı gören sporseverler tepki gösterdi.

Bilecik Valisi Aygöl: "Böyle bir paylaşım kabul edilemez"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Böyle bir paylaşım kabul edilemez paylaşım yapılan hesap inceleniyor. Huzur şehri olan Bilecik'te huzura kastedenlere taviz verilmeyecek ve gereği yapılacaktır. Şehrimizin çok başarılı iki takımını kardeşlik duyguları içinde izleyeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz art niyetli olan kişilere en net cevabınız olacak" notunu düştü.

Taraftar grubundan özür paylaşımı

Gösterilen tepkiler üzerine Belekoma Tayfa grubu sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada; Grubumuz ilk kurulduğu günden bu güne tek gayesi ve amacı Bilecikspor'u branş fark etmeksizin desteklemek ve yalnız bırakmamak adına kurulduğunu öncelikle belirtmek isteriz. 14 Ocak saat 14.00'te oynanacak olan Bilecik Belediyespor- Bozüyük Belediyespor voleybol maçında da öncelikli hedefimiz takımımızı yalnız bırakmamaktır. Son yaşanan olayla ilgili yazdığımız bazı kelimeler kamuoyunda tepkiye yol açmıştır. Biz Belekoma Tayfa olarak kimseyi din, dil, ırk belirtmeksizin ayrıştırmak ve dışlamak gibi bir niyetimiz hiçbir zaman olmamıştır. Söylemlerimizin amacı tatlı bir rekabet ortamı oluşturmaktır. Türkiye toprakları içerisindeki her il, ilçe bizim toprağımızdır ve bunun kesinlikle bilincindeyiz. Grubumuza emek veren ve bu paylaşımdan dolayı gözaltına alınan kardeşlerimizin de bu yanlış anlaşılmadan dolayı mağduriyetlerinin giderilmesini temenni ediyoruz. Yaşanan yanlış anlamadan dolayı herkesten özür dileriz" denildi.

"İyi Parti Bilecik İl Başkanına tepki"

Taraftar grubunun açıklamasının altına yorum yazan İyi Parti Bilecik İl Başkanı Yusuf Paçacı'nın yorumu tepkiyle karşılandı. İl Başkanı Paçacı'nın yaptığı yorumda; "Şu an gözaltında herhangi bir arkadaşımız var mı konuyla ilgili benimle iletişime geçin. Gözaltına alınan arkadaşımız varsa avukat arkadaşımızı yönlendireceğim" diye yazdı. Bu yorumun üzerine bir kullanıcı ise bu paylaşıma yanıt vererek, "Yorumunuzu ekran görüntüsü alarak haber siteleri ile paylaşımı sağlıyorum. Ne yapacaksınız pardon? Bilecik "İL" başkanı olarak Sayın Vali'nin il bütünlüğü için müdahil olduğu bu konuda, Yunan yerine görüp ilçeye propaganda ile taşkınlık çıkartmaya yolculuk etmeye çalışan kişileri mi polislere baskı yapıp adalete müdahale edeceksiniz? Sonra da adınız İyi Parti "İL" başkanı olacak öyle mi ? Rezalet" yorumunda bulundu. - BİLECİK