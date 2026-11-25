Bilecik'te Yıldırım Satranç Turnuvası düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Bilecik İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TSF İl Temsilciliğince, Bilecik Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, tüm yaş gruplarından 40 sporcu katıldı.

Toplam 5 hakemin görev aldığı, 6 tur üzerinden oynanan karşılaşmalarda katılımcılar, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TSF Bilecik İl Temsilcisi Cumhur Babaoğlu, güzel bir organizasyona imza attıklarını belirtti.

Katılımcılara teşekkür eden Babaoğlu, gelecek ay kentte il birinciliği turnuvalarının düzenleneceğini duyurdu.