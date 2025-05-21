Bilecik U-13 Takımı Hazırlık Maçında Galip

Bilecik Futbol Akademi U-13 Futbol Takımı haftaya başlayacak olan lig öncesi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana katıldığı turnuvalardan adından söz ettiren Bilecik Futbol Akademi'nin -13 Futbol Takımı 28-29 Mayısta başlayacak olan U13 Gençler Ligi öncesi bir hazırlık maçı yaptı. Vezirhaspor U13 Futbol Takımı'na konuk olan Bilecik Futbol Akademi U-13 Futbol Takımı maçı 7-2 kazandı. 12 takımlı A ve B gruplarında toplam 12 takımın kıyasıya yarışacağı U13 Gençler Ligi öncesi moral depolayan Bilecik Futbol Akademi U-13 Futbol Takımı Antrenör Sedat Memiş öncülüğünde lige bomba gibi hazır olduğunu gösterdi. - BİLECİK