Bilecik U11 Gençler Ligi'nde Haftanın Sonuçları - Son Dakika
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Bilecik U11 Gençler Ligi'nde Haftanın Sonuçları

Bilecik U11 Gençler Ligi\'nde Haftanın Sonuçları
17.06.2026 10:09
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Bilecik U11 Gençler Ligi’nde heyecan devam ediyor; gruplarda kıran kırana mücadeleler yaşanıyor.

Bilecik U11 Gençler Ligi'nde 3 grupta oynana müsabakalarda heyecan devam ederken, fileler 30 kez havalandı.

Bilecik U11 Gençler Ligi A Grubu'nda liderliği yakından ilgilendiren maçta Söğütspor-Lefke Birlikspor 3-3 berabere kaldı. Güneşspor kendi evinde Pazaryerispor'u 5-2'lik skorla geçerken, minikler göz doldurdu. Bu sonuçlar sonrasında Söğütspor 14, Lefke Birlikspor 11, Güneşspor 6 puanda haftayı kapattı. Pazaryerispor ligde henüz puanla tanışamazken, 18 Haziran günü Güneşspor- Lefke Birlikspor maçıyla hafta devam edecek.

4'te 4 yapan 1299 Bilecikspor Kulübü liderliğini sürdürdü

Bilecik U11 Gençler Ligi B Grubu'nda 4'üncü haftada BFA kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 6-2'lik skorla yenerken, 1299 Bilecikspor Kulübü ligden çekilen Gölpazarıspor karşılaşacağı için haftayı BAY geçti. Ligde 4'te 4 yapan 1299 Bilecikspor Kulübü liderliğini sürdürürken, BFA 6 puanla lider takip etti. Bilecik Gençlerbirliği Spor ligde henüz puanla tanışamadı. Bu grupta sezon biterken, 1299 Bilecikspor Kulübü ligi lider bitirdi.

C Grubu'nda 4 Eylülspor liderliği sürdürdü

Bilecik U11 Gençler Ligi C Grubu'nda 5'inci hafta geride kalırken, ligin erteleme maçında Vitraspor kendi evinde Bozüyük Gücüspor'a 6-1 yenildi. Bu hafta oynana müsabakalarda 4 Eylülspor kendi evinde Vitraspor'u 3-1 yenerken, Osmanelispor kendi evinde Bozüyük Gücüspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlar sonrasında 4 Eylülspor 12, Osmanelispor ve Bozüyük Gücüspor 5'er, Vitraspor ise 2 puanla haftayı tamamlı. Bu grupta Vezirhanspor ligden çekilmişti. Ligin 17 Haziran günü Osmanelispor-4 Eylülspor ve 18 Haziran günü Bozüyük Gücüspor-4 Eylülspor maçlarıyla tamamlanacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik U11 Gençler Ligi'nde Haftanın Sonuçları - Son Dakika

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