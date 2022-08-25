Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, takımlara başarılar dileyerek, "10 Eylük günü başlayacak ligimi çift devreli oynanacak. Ligde 5 takım olduğundan her hafta bir takım BAY geçecek. Teknik heyet ve futbolcularına başarılar diler, kazasız, sakatlık olmadan bir lig olmasını temenni ederim" dedi.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri binasında gerçekleştirilen kur'a çekimine Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve lige katılacak takımların kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı. Kulüp başkan ve yöneticilerin çektikleri kur'a sonucu Bilecik U14 Gençler Ligi 10-11 Eylül tarihlerinde başlayacak.

Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bilecik'te U14 Gençler Ligi kur'aları çekildi - Son Dakika

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