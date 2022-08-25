Bilecik'te U14 Gençler Ligi kur'aları çekildi - Son Dakika
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Bilecik'te U14 Gençler Ligi kur'aları çekildi

25.08.2022 10:48
Bilecik'te U14 Gençler Ligi kur'aları çekildi

Bilecik U14 Gençler Ligi'nin kur'a çekimi gerçekleştirilirken lige 5 takım katıldı.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nin kur'a çekimi gerçekleştirilirken lige 5 takım katıldı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri binasında gerçekleştirilen kur'a çekimine Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve lige katılacak takımların kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı. Kulüp başkan ve yöneticilerin çektikleri kur'a sonucu Bilecik U14 Gençler Ligi 10-11 Eylül tarihlerinde başlayacak.

Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, takımlara başarılar dileyerek, "10 Eylük günü başlayacak ligimi çift devreli oynanacak. Ligde 5 takım olduğundan her hafta bir takım BAY geçecek. Teknik heyet ve futbolcularına başarılar diler, kazasız, sakatlık olmadan bir lig olmasını temenni ederim" dedi.

Öte yandan ligde 1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik 1969 Spor Kulübü, Vitraspor, Bozhüyükspor, ve 1299 Bilecik Kulübü yer aldı. Ligi ilk haftasında 1308 Osmaneli Belediyespor- Bilecik 1969 Spor Kulübü karşılaşmasıyla başlayarak, Vitraspor, Bozhüyükspor maçıyla son bulacak. Ligin ilk haftasını 1299 Bilecik Kulübü BAY geçecek. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik'te U14 Gençler Ligi kur'aları çekildi - Son Dakika

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