Bilecikli sporcular Türkiye Şampiyonası'ndan 2 madalyayla döndü. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecikli sporcular Türkiye Şampiyonası'ndan 2 madalyayla döndü.

Bilecikli sporcular Türkiye Şampiyonası\'ndan 2 madalyayla döndü.
11.07.2026 09:45  Güncelleme: 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Pazaryeri Spor Kulübü sporcuları Tuba Nur Yağcı gümüş, Mert Demir bronz madalya kazandı.

Bilecikli kick boks sporcuları Tuba Nur Yağcı ve Mert Demir Türkiye Şampiyonası'ndan 2 madalyayla döndü.

Bolu'da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Pazaryeri Spor Kulübü sporcuları önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonaya 3 sporcuyla katılan kulüp, biri Türkiye ikinciliği, diğeri Türkiye üçüncülüğü olmak üzere 2 madalya kazanarak organizasyonu başarıyla tamamladı. Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı şampiyonada Genç Bayanlar 60 kilogram Full Contact kategorisinde mücadele eden Tuba Nur Yağcı, başarılı performansıyla finale yükselerek Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç Erkekler 67 kilogram Low Kick kategorisinde ringe çıkan Mert Demir ise zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncüsü olmayı başardı ve bronz madalya kazandı. Şampiyonaya katılan 3 sporcudan 2'sinin madalya ile dönmesi, Pazaryeri Spor Kulübü'nün kick boksta elde ettiği başarıyı bir kez daha gözler önüne sererken, sporcuların performansı Bilecik'te sevinçle karşılandı.

Pazaryeri spor Antrenörü ve Bilecik Kick Boks İl temsilsici Fehmi Piliç, "Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda ilçemizi ve ilimizi büyük bir özveriyle temsil eden bütün sporcularımızı gönülden kutluyorum. Türkiye ikincisi olan Tuba Nur Yağcı'yı ve Türkiye üçüncüsü olan Mert Demir'i tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Şampiyonaya katılan üç sporcumuz da ringde ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyarak bizleri gururlandırdı. Sporcularımızın kazandığı dereceler kadar göstermiş oldukları cesaret, disiplin ve centilmenlik de bizler için son derece değerlidir. Sporcularımızın yetişmesinde ve müsabakalara hazırlanmasında emeği bulunan ailelerimize, kulüp yöneticilerimize, antrenörlerimize ve desteklerini esirgemeyen Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara'ya, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'e teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilecik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecikli sporcular Türkiye Şampiyonası'ndan 2 madalyayla döndü. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tıp öğrencisi Yaren’in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Mağaraya giren şahıs kayboldu 5 arkadaşı gözaltına alındı Mağaraya giren şahıs kayboldu; 5 arkadaşı gözaltına alındı
Yenidoğan çetesinin hastanesi rekor fiyata satışa çıkarıldı Yenidoğan çetesinin hastanesi rekor fiyata satışa çıkarıldı
Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
Amirine saldırdı, 23 senelik tazminattan oldu Amirine saldırdı, 23 senelik tazminattan oldu
İstasyonda “200 TL“ skandalı Kadın sürücüye pompa başında ağır küfür İstasyonda "200 TL" skandalı! Kadın sürücüye pompa başında ağır küfür

08:26
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
07:46
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
07:13
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
07:11
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası
ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
00:48
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de
00:41
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 09:48:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Bilecikli sporcular Türkiye Şampiyonası'ndan 2 madalyayla döndü. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.