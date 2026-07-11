Bilecikli sporcular Türkiye Şampiyonası\'ndan 2 madalyayla döndü.

Bilecikli kick boks sporcuları Tuba Nur Yağcı ve Mert Demir Türkiye Şampiyonası'ndan 2 madalyayla döndü.

Bolu'da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Pazaryeri Spor Kulübü sporcuları önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonaya 3 sporcuyla katılan kulüp, biri Türkiye ikinciliği, diğeri Türkiye üçüncülüğü olmak üzere 2 madalya kazanarak organizasyonu başarıyla tamamladı. Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katıldığı şampiyonada Genç Bayanlar 60 kilogram Full Contact kategorisinde mücadele eden Tuba Nur Yağcı, başarılı performansıyla finale yükselerek Türkiye ikincisi oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç Erkekler 67 kilogram Low Kick kategorisinde ringe çıkan Mert Demir ise zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncüsü olmayı başardı ve bronz madalya kazandı. Şampiyonaya katılan 3 sporcudan 2'sinin madalya ile dönmesi, Pazaryeri Spor Kulübü'nün kick boksta elde ettiği başarıyı bir kez daha gözler önüne sererken, sporcuların performansı Bilecik'te sevinçle karşılandı.

Pazaryeri spor Antrenörü ve Bilecik Kick Boks İl temsilsici Fehmi Piliç, "Bolu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda ilçemizi ve ilimizi büyük bir özveriyle temsil eden bütün sporcularımızı gönülden kutluyorum. Türkiye ikincisi olan Tuba Nur Yağcı'yı ve Türkiye üçüncüsü olan Mert Demir'i tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Şampiyonaya katılan üç sporcumuz da ringde ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyarak bizleri gururlandırdı. Sporcularımızın kazandığı dereceler kadar göstermiş oldukları cesaret, disiplin ve centilmenlik de bizler için son derece değerlidir. Sporcularımızın yetişmesinde ve müsabakalara hazırlanmasında emeği bulunan ailelerimize, kulüp yöneticilerimize, antrenörlerimize ve desteklerini esirgemeyen Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara'ya, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'e teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK