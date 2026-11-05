Bilecikli muaythai sporcuları Antalya'da 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Bilecikli muaythai sporcuları Antalya'da 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı

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Bilecikli muaythai sporcuları Antalya\'da 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı
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Bilecikli sporcular, Antalya'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Muaythai Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 gümüş olmak üzere 3 madalya kazandı. 30 kilogram alt minik kategorisinde Mirza Tanış altın madalyaya uzanırken, Doruk Yılmaz ve İsmail Kızıl gümüş madalya elde etti.

Bilecikli sporcular Muaythai Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası - Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş İller Arası Muaythai Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Gerçekleştirilen şampiyonada farklı yaş ve kilo kategorilerinde mücadele eden Bilecikli sporcular, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Müsabakalarda 30 kilogram alt minik kategorisinde mücadele eden Mirza Tanış, rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada 75 kilogram üst genç erkek kategorisinde yarışan Doruk Yılmaz ile 48 kilogram alt genç erkek kategorisinde mücadele eden İsmail Kızıl ise kendi kategorilerinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcularımızı ve antrenörümüz Burak Buğday'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
29 EkimAntalyaGümüşSporSon Dakika

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