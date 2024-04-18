Aksaray'da düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonasında Bilecikli sporcular fırtına gibi eserek büyük bir başarı elde etti.
Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonasında Serkan Değirmenci 73 kilogramda 1'inci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Fatmanur Uçar 48 kilogramda, Sümeyye Deniz 57 kilogramda, Polat Şentürk 81 kilogramda 2'inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular. Şevval Yağmur Tunca 63 kilogramda, Yiğit Topal 60 kilogramda 3'üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcuları ve antrenör Serkan Can'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK
Son Dakika › Spor › Aksaray'da düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonasında Bilecikli sporcular büyük başarı elde etti - Son Dakika
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Antalya'da yapılacak Yürüyüş Dünya Şampiyonası'nın aynı zamanda olimpiyatta yarışacak olan 25 yürüyüş takımının 23'ünün seçileceği bir yarışma olduğunu söyledi. Çintimar, bu yarışmada olimpiyata yaklaşık 80 kota verileceğini de dile getirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sedir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 100. Yıl Spor Kompleksi bünyesinde Sedir Çocuk Kreşi'ni açtı. Kreş, 4-6 yaş aralığındaki çocuklara eğitim ve sosyal etkinlik imkanları sunuyor.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bisiklet turizmi ve etkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla Bülent Ecevit Üniversitesi, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, çeşitli kurum ve kuruluşlar ve BAKKA iş birliğiyle 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde bisiklet etkinliği düzenlenecek. Etkinlik, panel, çalıştay ve bisiklet turu olmak üzere 3 farklı aşamadan oluşacak ve bölgede ekoturizmin, doğa sporlarının ve sürdürülebilir turizmin gelişimi ile bisiklet rotalarının güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.
Adana'da çocukken izlediği boks müsabakalarından esinlenerek boksa başlayan 18 yaşındaki milli boksör Hüseyin Ege Tekdemir, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3.'sü oldu. Adana'dan dünya şampiyonu olarak çıkmayı hedefleyen Tekdemir, Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.
Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde sörf yapan bir şahıs, sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, bölgede sörf yapmanın tehlikeli olduğunu söyleyerek ikaz etti. Şahıs, uyarıları dikkate alarak denizden çıktı.
EMS Yapı Sivasspor'un orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahalarında Fenerbahçe ile oynayacakları maçı kazanarak taraftarı mutlu etmek istediklerini söyledi. İbrahim, ligde son 2 haftada doğru oynayarak galibiyetler aldıklarını belirtti ve defansın önemine vurgu yaptı. Fenerbahçe maçının zorlu olacağını dile getiren İbrahim, taraftar desteğinin önemli olduğunu ve rekabet ortamının takımda olduğunu ifade etti.
Altay, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında ligden düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Altay, yarın Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Altay, son 6 haftadır kazanamamasına rağmen rakibini yenerek moral bulmayı hedeflerken, Manisa FK ise alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Manisa FK 3-0'lık skorla kazandı.
Omurilik felcinin tedavisine fon sağlamak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run etkinliği, 5 Mayıs Pazar günü İstanbul'da gerçekleşecek. Etkinlik öncesi 30 Nisan'da adidas Runners İstanbul ekibiyle Suadiye'de hazırlık koşusu yapılacak. Geçtiğimiz yıl 165 ülkede gerçekleşen etkinlikte 4.7 milyon euro bağış toplanmıştı.
Sivas'ta Türkiye Güreş Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ahmet Ayık U15 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 56 ilden 175 kulüp ve 900 sporcu katıldı. Sivas Sporcu Eğitim Merkezi takım halinde şampiyon olurken, Çorum İl Milli Eğitim ikinci, Antalya Cengiz Elbeye ise üçüncü oldu.
Antalya'da yetişen başarılı pehlivanlar, yağlı güreş sezonuna hazırlanmak için antrenmanlara başladı. Kumluca Güreşleri'ne katılacak pehlivanlar, yağlı antrenmanlarla form tutuyor. Antrenör Kemal Yılmaz, sezon için iyi bir hazırlık yaptıklarını belirtirken, başpehlivan Orhan Okulu ise Kırkpınar'da birinci olmayı hedeflediğini söyledi.
Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, ilk kez uluslararası bir şampiyonaya katılacak olan Geleneksel Atlı Okçuluk Kadın Milli Takımı'nın Rusya'da düzenlenecek olan Uluslararası Kadınlar Atlı Okçuluk Şampiyonası'na katılacağını duyurdu. Milli takım, 1 Mayıs'ta Rusya'ya gidecek ve 3-5 Mayıs tarihleri arasında şampiyonada mücadele edecek. Türkiye'nin bu branşta adını dünyaya duyurması hedefleniyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Manchester City deplasmanına çıktı. İlk maç berabere bitmiş ve penaltılara kalmıştı. Son penaltıyı kullanan Real Madrid'in savunmacısı Antonio Rüdiger, takımını yarı finale taşıdı. Rüdiger'in sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Sizin düşünceleriniz neler ?