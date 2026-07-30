Bilecikli Sporcular Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Bilecikli Sporcular Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Bilecikli Sporcular Türkiye Güreş Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti
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Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular önemli dereceler kazanarak başarı sağladı.

10 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda derece elde eden Bilecikli güreş sporcuları kazandıkları başarılarla kentin gururu oldu.

Ankara'da Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 10 bin sporcunun mücadele ettiği Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular farklı kategorilerde önemli dereceler elde etti. Şampiyonada 13 yaş 57 kilogram kategorisinde Muzaffer Bilgehan Yılmaz, U11 33 kilogram kategorisinde Tuana Uysal ve U12 39 kilogram kategorisinde Ömür Su Burgucu Türkiye üçüncüsü oldu. 9 yaş 52 kilogram kategorisinde Yunus Emre Özkan Türkiye beşinciliğini, U11 30 kilogram kategorisinde Özge Ay Burgucu Türkiye altıncılığını, U9 26 kilogram kategorisinde ise Tuğba Uysal Türkiye sekizinciliğini elde etti.

Şampiyonada elde edilen derecelerin ardından sporcular ve antrenörleri Murat Aktel, İbrahim Karaboğa ile Musa Göksu, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından kabul edildi. Görüşmede sporcuların elde ettiği başarılar değerlendirilirken, yeni hedefler ve hazırlık süreci üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Ankara'da yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda ilimizi en iyi şekilde temsil ederek önemli dereceler elde eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimiz Murat Aktel, İbrahim Karaboğa ve Musa Göksu'yu tebrik ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Son Dakika

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