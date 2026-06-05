Bilecikli Sporcular Türkiye Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Bilecikli sporcular, katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti.

Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda mücadele eden Bilecikli sporcular önemli başarılara imza attı. Şampiyonada gösterdikleri performansla dikkat çeken Bilecikli sporcular, çeşitli kategorilerde madalya kazanarak dereceye girdi. Elde edilen sonuçlara göre; Mikail Zaloğlu Türkiye Şampiyonu olurken, Muzaffer Buğra Sezer ve Fatmanur Uçar Türkiye ikincisi, Polat Şentürk ve Yiğit Topal ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Sporcuların elde ettiği başarılar Bilecik spor camiasında sevinçle karşılandı. - BİLECİK