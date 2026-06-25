Bilecikli Sporculardan Şampiyonada Başarı - Son Dakika
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Bilecikli Sporculardan Şampiyonada Başarı

Bilecikli Sporculardan Şampiyonada Başarı
25.06.2026 09:48
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Bilecikli sporcular Ahmet Altınay ve İsmail Ayas, Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye derecesi elde etti.

Bilecikli sporcular Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye derecesi elde etti.

Bilecikli sporcular Ahmet Altınay ve İsmail Ayas, antrenör Serkan Can eşliğinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti. Zonguldak'ta düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda mücadele eden sporculardan Ahmet Altınay 65 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, İsmail Ayas ise Türkiye üçüncülüğü elde ederek Bilecik'e önemli bir gurur yaşattı. Elde edilen başarıların ardından gerçekleşen ziyarette sporcular, İl Müdürü Ramazan Demir'e şampiyona süreci ve elde ettikleri dereceler hakkında bilgi verdi.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Zonguldak'ta düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda ilimizi başarıyla temsil eden sporcularımız Ahmet Altınay ve İsmail Ayas'ı, ayrıca antrenörümüz Serkan Can'ı yürekten kutluyorum. Elde edilen bu dereceler bizleri gururlandırmıştır. Sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyor, kendilerine bundan sonraki müsabakalarda üstün başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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