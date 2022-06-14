Bilecikli sporcuların Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları'nda büyük başarıları - Son Dakika
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Bilecikli sporcuların Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları'nda büyük başarıları

14.06.2022 10:07
Bilecikli sporcuların Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları'nda büyük başarıları

Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları'nda uzun atlamada Bilecikli sporcu Selin Uysal Türkiye 1'inci, Yağmur İşbilen ise aynı müsabakada 1500 metrede Türkiye 2'incisi ve 400 metrede Türkiye 3'üncüsü oldu.

Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları'nda uzun atlamada Bilecikli sporcu Selin Uysal Türkiye 1'inci, Yağmur İşbilen ise aynı müsabakada 1500 metrede Türkiye 2'incisi ve 400 metrede Türkiye 3'üncüsü oldu.

Kentte dönen sporcuları Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, makamında ağırlayarak, başarılarını kutladı. Bilecik Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri ve Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü sporcuları olan Yağmur İşbilen ve Selin Uysal'ın Bilecik'e büyük bir gurur yaşattığını kaydeden Başkan V. Subaşı, şampiyonlara bisiklet hediye etti.

Her zaman ifade ettikleri gibi spora ve eğitime yönelik tüm çalışmalara katkı vermeye devam ettiklerini hatırlatan Başkan V. Subaşı, "Sporcularımız bizlere ve Bileciklilere büyük sevinç yaşattılar. Onların antrenmanlarına destek olmak ve gelişmelerine de katkı sağlamak için Bilecik Belediyesi olarak bisiklet hediye etmek istedik. Sporcularımızı ve öğretmenlerini yürekten kutluyor, kendilerinden gelecek güzel haberlerin devamını diliyorum" dedi.

Sporcular da elde ettikleri başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, katkılarından dolayı Başkan V. Subaşı ve belediye görevlilerine teşekkür ettiklerini belirtti. - BİLECİK

Bilecikli sporcuların Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları'nda büyük başarıları
Bilecikli sporcuların Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları'nda büyük başarıları
Bilecikli sporcuların Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları'nda büyük başarıları

YORUMLAR
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Başkan Vekili Subaşı gece boyunca sahada çalışmaları takip etti Başkan Vekili Subaşı gece boyunca sahada çalışmaları takip etti Bilecik'te öğrencilere 'Temel Trafik ve Bisiklet Ulaşım, Yaşam Kültürü' semineri Bilecik'te öğrencilere 'Temel Trafik ve Bisiklet Ulaşım, Yaşam Kültürü' semineri
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Atletizm, Bilecik, Subaşı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecikli sporcuların Özel Sporcular Atletizm Müsabakaları'nda büyük başarıları - Son Dakika

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