Bilecikspor U14, Geyve\'yi 8-4 Geçti

1299 Bilecikspor Kulübü U14 futbol takımı lig öncesi yaptığı hazırlık maçında rakibini 8-4 skorla geçti.

Bilecik merkez Sentetik Saha'da 1299 Bilecikspor Kulübü U14 futbol takımı ile Sakarya temsilcisi Geyve Futbol Okulu karşı karşıya geldi. Dostluk ve kardeşlik içinde geçen müsabakayı 1299 Bilecikspor Kulübü 8-4 yendi. Maçta gençlerin performanslar göz doldururken, mavi şimşekler yeni sezon öncesi rakiplerine de gözdağı vermiş oldu.