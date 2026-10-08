Bilek güreşinde derece yapan Emine Sümeyye Yeşilay, Şampiyonlar Kampı'na katılacak - Son Dakika
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Bilek güreşinde derece yapan Emine Sümeyye Yeşilay, Şampiyonlar Kampı'na katılacak

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Bilek güreşinde derece yapan Emine Sümeyye Yeşilay, Şampiyonlar Kampı\'na katılacak
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Eskişehir Yurt Müdürlüğü öğrencisi Emine Sümeyye Yeşilay, Isparta'daki Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda derece yaparak Mersin Silifke'deki KGYM Şampiyonlar Kampı'na katılmaya hak kazandı. Öğrenci, ziyaret ettiği İl Müdürü Hasan Kalın'dan başarı dilekleri aldı.

Isparta'da düzenlenen Yurtlig Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden Eskişehir Yurt Müdürlüğü öğrencisi Emine Sümeyye Yeşilay, Mersin'de yapılacak Şampiyonlar Kampı'na katılmaya hak kazandı.

Isparta'da gerçekleştirilen Yurtlig Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başarı göstererek dereceye giren Eskişehir Yurt Müdürlüğü öğrencisi Emine Sümeyye Yeşilay, Mersin'in Silifke ilçesindeki Altuğ Verdi Gençlik Kampı'nda düzenlenecek KGYM Şampiyonlar Kampı kafilesine dahil oldu. Kamp için yola çıkacak olan başarılı öğrenci, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı makamında ziyaret etti. Öğrenciyi ağırlayarak başarısından dolayı tebrik eden İl Müdürü Kalın, Şampiyonlar Kampı öncesinde kendisine başarı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA
Hasan KalınEskişehirTürkiyeIspartaMersinEğitimSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilek güreşinde derece yapan Emine Sümeyye Yeşilay, Şampiyonlar Kampı'na katılacak - Son Dakika
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