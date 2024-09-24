Ballon d'Or ödülü için flaş bir iddia gündeme geldi. Ballon d'Or'un Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a verileceği ve Brezilyalı yıldıza ödülü alacağı bilgisinin verildiği öne sürüldü.
Marca'da yer alan habere göre, ödülü bu yıl Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior'un kazanacağı belirtildi. France Football'un ve UEFA'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Vinicius'a ödülü kazanacağı bilgisinin de verildiği öne sürüldü.
24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, geçen sezon Real Madrid'de 39 maça çıktı ve 24 gol, 9 asistlik performans ortaya koydu. Yıldız futbolcu, Real Madrid ile geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupası kazanmıştı. Vinicius, bu yıl da Real Madrid ile Avrupa Süper Kupası'nı kazandı. Ballon d'Or ödülü bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te sahibini bulacak.
Son Dakika › Spor › Bilgi verildi! Ballon d'Or'u Vinicius Junior kazanacak - Son Dakika
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