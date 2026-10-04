Bingöl Karlıova\'da Toklular at yarışlarında 12 kişiye 620 bin TL ödül verildi

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Geleneksel Karlıova Toklular At Yarışları'nda, 40 at kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda dereceye giren 12 kişiye toplam 620 bin TL para ödülü ve kupa verildi.

Karlıova Kaymakamlığı tarafından Toklular köyünde düzenlenen 'Geleneksel Karlıova Toklular At Yarışları'na Bingöl'ün yanı sıra Erzurum, Muş ve Kars'tan da yarışmacılar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan yarışlarda 40 at, 4 grup halinde mücadele etti. Etkinliğe Bingöl Valisi Cahit Çelik, Vali Yardımcısı Yasin Şahin, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kiğı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, Solhan Kaymakamı Okan Ayaz, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Yedisu Belediye Başkanı Sedat Uçar, Kiğı Belediye Başkanı Hikmet Özüağ ve Yayladere Belediye Başkanı Nadir Ergin ile çok sayıda kişi katıldı.

Müzik dinletilerinin de gerçekleştirildiği etkinlikte Vali Cahit Çelik, vatandaşlarla halay çekti. Yarışlarda dereceye giren 12 kişiye toplam 620 bin TL para ödülü ve kupa verilirken, çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtıldı. Vali Çelik de yarışlara katılan atlardan birine binerek bir süre at sürdü.

'HUZUR VE GÜVEN OLDUKTAN SONRA HER TÜRLÜ HİZMETİ YAPABİLİRSİNİZ'

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, organizasyona verilen destek nedeniyle Vali Cahit Çelik'e teşekkür ederek, "Bu organizasyonda ve Karlıova'nın ovasından dağına, merkezinden köyüne her noktasına bir sene gibi kısa bir zamanda dokunduğu, iz bıraktığı, bizi her alanda maddi ve manevi olarak cesaretlendirdiği için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Vali Cahit Çelik ise konuşmasında, "Bir memlekete hem hizmetin olabilmesi hem de kültürel ve sosyal faaliyetlerin yapılabilmesi için öncelikle o memlekette huzurun olması gerekiyor. Bu memlekette maalesef yıllarca terör belasından dolayı hem altyapı hem hizmet anlamında sıkıntı çektik. Bu tür kültürel etkinlikler de yapılamadı. Ama Allah'a binlerce şükür olsun bugün Bingöl'ün dağlarında, ovalarında, yaylalarında, derelerinde huzur var, güven var. Huzur ve güven olduktan sonra hem altyapı olarak her türlü hizmeti yapabilirsiniz hem de sosyal ve kültürel etkinlikler yapabilirsiniz. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Ülkemizde güven ve huzurun oluşmasına katkı sunan Cumhurbaşkanımıza ve ekibine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 50 yıl önce atalarının da bölgede at yarıştırdığını belirten Fethi Aydemir, "Son 4 yıldır at yarışlarımız Kaymakamlık tarafından resmi olarak yapılıyor ve çok mutluyuz. Bunun her sene yapılmasını isteriz" dedi.