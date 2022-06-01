Bingöllü sporcuların hedefi boccede dünya zirvesi - Son Dakika
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Bingöllü sporcuların hedefi boccede dünya zirvesi

01.06.2022 11:09

Antalya'da düzenlenen Petank Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Bingöl Bocce Erkek Takımı, başarılarını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmayı hedefliyor.

Antalya'da düzenlenen Petank Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Bingöl Bocce Erkek Takımı, başarılarını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmayı hedefliyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, nisan ayında düzenlenen Petank Türkiye Şampiyonası'nda 4 oyuncuyla katılan Bingöllü sporcular, erkek takım kategorisinde 73 takım arasından birinci olmayı başardı.

Kentte 2009 yılında kurulan bocce takımı 120 lisanslı sporcuyu bünyesinde barındırıyor. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılarak çeşitli başarılar elde ettiler. Takımdaki öğrenciler, spor sayesinde kötü alışkanlıklardan uzak durarak, hem sporda hem de derslerinde başarılı oldu. Bocce takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde, antrenör Serkan Varol eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.

Antrenör Varol, AA muhabirine, petankın metal toplarla kum, çakıl, toprak, çim türü zeminlerde farklı kategorilerinde oynanan bocenin bir branşı olduğunu söyledi.

Bocce sporunun Bingöl'de bilinirliğinin az olduğunu ancak elde ettikleri başarılarla bu sporun tanınmaya başladığını anlatan Varol, kentte ilk olarak eşinin bu spor branşında görev yaptığı okulda başlattığını kaydetti.

Gençlere bocce sporunu sevdirmeye çalıştıklarını dile getiren Varol, şöyle konuştu:

"Bocce sporuyla çocuklarımızı tanıştırırsak çağımızın en büyük sıkıntılarından biri olan dijital zorbalığın önüne geçebiliriz. Ben ona zorbalık diyorum çünkü dijital ekran, telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon ekranı başında saatlerce gençlerimiz zaman tüketiyorlar. Bunun yanında bocceyi empoze ederek çocuklarımızı buraya çekiyoruz. Bocceyi çok büyük efor sarf etmeden yaptıkları zaman aileler biraz daha sempatiyle bakabiliyor. Oynadıktan sonra sanki evinin önünde oynar gibi 1-2 saat zaman harcıyor ve gidip evde çok rahat dersini çalışabiliyor. Bu büyük bir avantaj."

Bocce sporunun kendine has dezavantajları olduğunu da ifade eden Varol, "Olimpik bir branş olmadığından biraz dezavantajları var, bilinirliği az ama okul sporlarıyla birlikte gelişmekte olan, tabandan gelen sayısal bir çoğunluk var. İnanıyoruz ki ileride daha iyi bir noktaya gelecek ve iyi yerlerde olacak." dedi.

"Bocce sayesinde öz güven eksikliğimi yendim"

Musap Burkankulu, bocce sporu sayesinde öz güven eksikliğini yendiğini söyledi.

Geçen yıl dünya 3. olduğunu ve hedefinin dünya birinciliğini elde etmek istediğini olduğunu aktaran Burkankulu, şunları kaydetti:

"Bu sporla Türkiye şampiyonu ve milli sporcu oldum. Türkiye'yi temsil ediyorum. Bundan sonraki hedefim Türkiye şampiyonalarında derece yapmaya devam etmek ve milli takıma girmek. Bu sporun çok fazla katkısı oldu bana. Bu spora başladığımdan beri hayatımda çok şey değişti. Özgüven eksikliği vardı spor sayesinde onları yendim. Boccedeki başarım derslerime de yansıdı bana katkısı çok fazla oldu."

Bu spor sayesinde kötü arkadaş ortamında uzaklaştığını dile getiren Enes Özek de "6 yıldır bu sporla uğraşmaktayım. Geçen sene Fransa'da düzenlenen şampiyonada, çeyrek finalde ayak ihlali yüzünden dereceyi kaçırdım. Bundan sonraki hedefim inşallah daha çok üstüne katarak birinciliğe yürümek. Bu sporla daha iyi yerlere geleceğimi gördüm ve spora devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bingöllü sporcuların hedefi boccede dünya zirvesi
Bingöllü sporcuların hedefi boccede dünya zirvesi
Bingöllü sporcuların hedefi boccede dünya zirvesi
Bingöllü sporcuların hedefi boccede dünya zirvesi

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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