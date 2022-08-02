Taraftarlar ayaklandı! Galatasaray'ın eski teknik direktörü yeni takımında ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
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Taraftarlar ayaklandı! Galatasaray'ın eski teknik direktörü yeni takımında ortalığı birbirine kattı

02.08.2022 19:37
Taraftarlar ayaklandı! Galatasaray'ın eski teknik direktörü yeni takımında ortalığı birbirine kattı

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran teknik direktör Igor Tudor, Marsilya'nın yeni hocası olmuştu. Fransız ekibinin başına geçtikten sonra takımın yıldızları Gerson ve Dieng ile yaşadığı tartışmalarla gündem olan İtalyan hoca için taraftarlar sosyal medyada kampanya başlattı. Deneyimli hoca ile yolların ayrılmasını isteyen taraftarlar yönetime çağrıda bulundu. Ayrıca Tudor'un milli futbolcu Cengiz Ünder'i de takımda istemediği belirtildi.

Igor Tudor'u takımın başına getiren Marsilya'da ortalık yangın yeri. Takımın önemli yıldızları ile tartışma yaşayan deneyimli hocayı taraftarlar ve futbolcular kulüpte istemiyor.

PAYET, BAŞKAN İLE GÖRÜŞME TALEP ETTİ

Sporx'in Fransız basınından aktardığı haberde, futbolcuların Igor Tudor'un takımla iletişiminden memnun olmadığı için kaptan Dimitri Payet'in Başkan Pablo Longoria'dan toplantı talep ettiğini yazdı. Marsilyalı oyuncuların Tudor'la da görüştüğü ve sıkıntılarını dile getirdiği belirtildi. Hırvat teknik adamın takımın başarılı orta saha oyuncusu Gerson'la idmanda sert bir tartışma yaşadığı, forvet Dieng'le de karşılıklı atıştığı ve aralarının açık olduğu daha önce basına yansımıştı.

TARAFTAR SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATTI

Marsilyalı taraftarlar ise "Tudor Out" hashtagi ile sosyal medya üzerinden Tudor'un sezon başlamadan görevden alınmasına ilişkin gündem oluşturmaya devam ediyor. Öte yandan oynanan 4 hazırlık maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik alınmasının da taraftarın Tudor'a şüpheyle yaklaşmasına neden olduğu belirtiliyor.

CENGİZ ÜNDER'İ DE İSTEMİYOR

Fransız basını tüm bu iddiaların yanında Tudor'un takımda istenmeyen adam ilan ettiği Cengiz Ünder'in gönderilecekler listesinde olduğunu yakın zamanda duyurdu.

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Cengiz Ünder, Galatasaray, Igor Tudor, Marsilya, Spor, Son Dakika

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