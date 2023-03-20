Bir sezonluk golü tek maça sığdırdılar! Kayseri'de şoka gibi skor

Kayserigücü ile Kayseri Gençlerbirliği arasında oynanan Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında benzerine az rastlanır bir skor ortaya çıktı.

8 KİŞİ RAKİBİNE 26 GOL ATTI

Argıncık Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ejder İş Makineleri Kayserigücü, rakibi Kayseri Gençlerbirliği'ne gol atmaya doymadı. Karşılaşmaya 9 kişi başlayan Kayseri Gençlerbirliği ilerleyen dakikalarda sahada 8 kişi kaldı. Kayserigücü, rakip kaleye adeta gol olup yağdı. 90 dakika sonunda Kayseri Gençlerbirliği kalesine 26 gol atan Kayserigücü kendi kalesinde ise bir gol gördü.

REKOR KIRDILAR

Kayserigücü, yıllar önce Argıncıkspor'un Yeni Mahalle'ye karşı aldığı 18-0'lık galibiyet rekorunu kırdı.