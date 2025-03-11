Rusya Futbol Federasyonu, devre arasında ligdeki tüm hakemleri yalan makinesi testine soktu. Bu testler sonucunda bazı hakemlerin ömür boyu men ceza alması gündemde.
Hal böyleyken Rusya'da hakemlerle yönelik sıra dışı bir uygulamaya gidildi. Rusya Futbol Federasyonu, 2024 yılında tüm hakemleri yalan dedektörüyle test etti. Bu testler sonucunda bazı hakemlerin ömür boyu men cezası alması gündeme geldi.
Hakemlerin isimlerinin ise 2025 yılı içinde açıklanması bekleniyor. Rusya Futbol Federasyonu'nun yaptığı bu uygulama, Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı.
Son Dakika › Spor › Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı - Son Dakika
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