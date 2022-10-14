Bir zamanlar UEFA'da maça çıkan Karabükspor, BAL Ligi'nden düşürüldü - Son Dakika
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Bir zamanlar UEFA'da maça çıkan Karabükspor, BAL Ligi'nden düşürüldü

14.10.2022 15:39
Bir zamanlar UEFA'da maça çıkan Karabükspor, BAL Ligi'nden düşürüldü

Bir zamanlar Süper Lig'de başarılarından söz ettiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde ülkeyi temsil eden Kardemir Karabükspor bölgesel amatör lige düşürüldü.

Bir zamanlar Süper Lig'de başarılarından söz ettiren ve UEFA Avrupa Ligi'nde ülkeyi temsil eden Kardemir Karabükspor bölgesel amatör lige düşürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kardemir Karabükspor'un Bölgesel Amatör Liginden de (BAL) düştüğünü ilan etti. Bölgesel Amatör Ligi 5. Grupta yer alan Kardemir Karabükspor, ligin ilk iki maçında üst üste iki hafta çıkmadığı için TFF tarafından BAL liginden düşürülmesine karar verildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Kardemir Karabükspor Kulübü 02.10.2022 tarihinde Karabük İdmanyurdu Spor ile oynanması gereken Bölgesel Amatör Ligi 5. Gurup, 1. Devre, 1. hafta müsabakası ile 09.10.2022 tarihinde Kavaklıdere Spor ile oynaması gereken, Bölgesel Amatör Ligi 2. hafta müsabakası olmak üzere ikinci kez müsabaka saatinde sahada hazır bulunmayarak, talimatlara aykırı harekette bulunması nedeni ile Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın 12.10.2022 tarih ve 7 sayılı toplantısında ( 3-0 ) hükmen mağlubiyet cezası ile birlikte, bir alt lige düşürülmesi cezası kararı verildiğinden, fikstür gereği 2022-2023 sezonunda oynaması gereken tüm Bölgesel Amatör Lig müsabakalarında (3-0) hükmen yenik, rakip takımları ise (3-0) hükmen galip sayılacaklardır" denildi.

Lige katılım ücreti de geri ödenmeyecek

TFF, yaptığı açıklamada Karabükspor'un katılım ücreti olan 28 bin liranın da geri iade edilmeyeceğini belirterek, "Ayrıca, 2022-2023 Sezonu Bölgesel Amatör Lig Statüsünün 3. maddesinin 6. Fıkrasının; "BAL'a katılacak olan kulüpler, katılım ücreti olan 28 bin TL'yi nakit olarak TFF hesabına yatırmak zorundadır. Katılım ücreti sezon sonunda kulüplere iade edilir. Ancak takımın grupların belirlenmesinden sonra ligden çekilmesi, çıkarılması veya yerel amatör kümeye indirilmesi hallerinde iade edilemez. Disiplin Kurulları tarafından para cezası verilen kulüpler borçlarını ödemedikleri taktirde, bu borçlar sezon bitiminde ilgili kulüplerin TFF hesabına nakdi olarak yatırdıkları 28 bin TL'lik katılım ücretinden kesilir. "Hükmün gereğince Kardemir Karabükspor Kulübü'nün Federasyonumuza yatırdığı katılım ücretinin irat kaydedilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Karabükspor'un tarihsel başarıları

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan KARDEMİR'de çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan Karabükspor, tarihinde bir kez Türkiye'yi 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme şansı yakalamıştı. Süper Lig'de 10 sezon mücadele eden kırmızı-mavili ekip, 6 sezon 3. ve 2. Lig'in çeşitli gruplarında, 34 sezon 1. Lig'de mücadele etti. Anadolu'da ilk kez bir ilçe takımı olarak 1993 -1994 sezonunda 1. Lig (bugünün Süper Ligi) ile tanışan Kardemir Karabükspor aynı sezon 2. Lige düştü. 1997-1998 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselen kırmızı-mavili ekip, 2 sezon sonra yeniden 2. Lig'e düşmüştü. 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'e çıkma başarısı sağlayan Karabükspor, 5 sezon boyunca bu ligde kalmayı başardı. 2013- 2014 sezonunda ligi 50 puan ile 7. sırada tamamlayan kırmızı-mavililer, tarihinde ilk kez Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı elde etti. 2014 -2015 sezonunda ligi 28 puanla 16. sırada tamamlayan Karabükspor, uzun aradan sonra yeniden 1. Lige geriledi. Bir sezon sonra Süper Lig'e yeniden merhaba diyen mavi ateş, 2 sezon sonra yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından önce 1. Lig'e ardından ise sırasıyla 2 ve 3. Lig'e kadar düştü. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2019-2020 sezonunu 6 puan ile ligin son sırasında tamamlanmasına rağmen dünyada yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle küme düşme olmaması nedeniyle Karabükspor bir yıl daha aynı ligde mücadele etti. Kırmızı-mavililer, 2020-2021 sezonunu da 3 puanla son sırada tamamlayarak TFF 3. Lig'e düştü. 2021-2022 sezonunda ise TFF 3. Lig 3. Grup'ta aldığı 4 puanla Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'ne düşen Karabükspor BAL Ligi'nde iki maç üst üste maça çıkmadığı için yerel amatör lige düşürüldü. - KARABÜK

YORUMLAR
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İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü İki maç üst üste sahaya çıkmadılar! Kardemir Karabükspor küme düştü İki maç üst üste sahaya çıkmadılar! Kardemir Karabükspor küme düştü
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir zamanlar UEFA'da maça çıkan Karabükspor, BAL Ligi'nden düşürüldü - Son Dakika

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