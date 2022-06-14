Bireysel Cankurtarma Şampiyonası, 18 Haziran'da Antalya'da yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bireysel Cankurtarma Şampiyonası, 18 Haziran'da Antalya'da yapılacak

14.06.2022 15:51
Bireysel Cankurtarma Şampiyonası, 18 Haziran'da Antalya'da yapılacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, 18 Haziran Cumartesi günü Antalya'da Bireysel Cankurtarma Şampiyonası düzenleyecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, 18 Haziran Cumartesi günü Antalya'da Bireysel Cankurtarma Şampiyonası düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek şampiyonaya katılmak isteyenler 17 Haziran'a kadar federasyona başvuruda bulunabileceği aktarıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez yüksek bir katılımla bu şampiyonanın düzenleneceğini belirtti.

Önemli bir organizasyon olacağını vurgulayan Aydın, "Cankurtaranlığa dikkati çekmek için kamu yararına düzenleyeceğimiz bir organizasyon olacak. Suyla ilgili her yerde cankurtaran olmalı. Bu bir zorunluluktur. Bu sene ulusal ölçekte bu yarışı gerçekleştireceğiz ancak gelecek yıllarda uluslararası yarışlara da imza atacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Diyarbakır-Antalya uçağında baba ve oğullarının zurna ve dabrukalı eğlencesi Diyarbakır-Antalya uçağında baba ve oğullarının zurna ve dabrukalı eğlencesi Antalya'da film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu Antalya'da film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu
Kaynak: AA

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bireysel Cankurtarma Şampiyonası, 18 Haziran'da Antalya'da yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:45 Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin savunması: Aşırı alkollüydük hatırlamıyoruz
15:45 Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü
15:28 Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerin kimliği tespit edildi! Kadın, dizi oyuncusu çıktı
15:26 İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesine tepkili: Siyasi baskıyla alınan zorlama karar gerçeği değiştirmez, yol arkadaşlığımız sürecek
14:56 Kızının öldüğü saatte tuvalette olduğunu söyleyen kadın, olay anını canlandırdı!
14:49 Sağlık Bakanlığı önünde aksiyon dolu anlar! Bir sağlık çalışanı "Bakan Koca gelmezse kendimi patlatacağım" diyerek kendini ambulansa kilitledi
14:47 Bakan Akar'dan "Kıbrıs'ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor" diyen Yunan parlamentere çok sert çıkış: Siz kavga etmek istiyorsunuz!
14:40 Aydemir Akbaş'tan skandal sözler: Allah gecinden versin şu an eşim ölse, hemen bir tane 20'lik alırım! Lazımsa neden almayayım?
14:37 Fenerbahçe, Marcelo transferinde sona geldi! Yıldız futbolcu maaş beklentisini kulübe iletti
14:28 CHP'den kesin ihracı istenen Tanju Özcan: Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 15:54:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bireysel Cankurtarma Şampiyonası, 18 Haziran'da Antalya'da yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement