Birinci olabilmek için ter döktüler - Son Dakika
Üye Girişi

Birinci olabilmek için ter döktüler

24.02.2022 16:03
Birinci olabilmek için ter döktüler

Türkiye Satranç Federasyonu ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından satranç turnuvası düzenlendi.

Afyonkarahisar Çiğiltepe Salonunda düzenlenen Okul Sporları İl Birinciliği Satranç Turnuvasına 'Küçükler Açık, Küçük Kızlar, Yıldızlar Açık, Yıldız Kızlar, Gençler Açık ve Genç Kızlar' olmak üzere 6 kategoride toplam 46 takım ve 226 sporcu katıldı. Turnuvada dereceye giren öğrencilerin madalyaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi. İki gün süren turnuvanın hakemliğini Gökhan Çoban, Çağrı Çankaya, Esin Altun, Havva Deniz Çankaya, Hasan Özen yaptı. - AFYONKARAHİSAR

Birinci olabilmek için ter döktüler
Birinci olabilmek için ter döktüler

YORUMLAR
500
Çayırova'da ödüllü satranç turnuvası Çayırova'da ödüllü satranç turnuvası Elazığ'da 480 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası başladı Elazığ'da 480 sporcunun katılımıyla satranç turnuvası başladı

Türkiye Satranç Federasyonu, Satranç Turnuvası, Karahisar, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Birinci olabilmek için ter döktüler - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
15:44 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha, Hakan'ı affedebilecek mi?
15:41 NATO Genel Sekreteri'ne "Putin'e karşı bir araya gelecek misiniz" diye soruldu! Stoltenberg'in yanıtı "ağır yaptırımlar" oldu!
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
15:31 Ukrayna'da son durum: Rus güçleri başkent Kiev'e girdi, NATO asker göndermiyor! Moskova'da Kızıl Meydan yasağı!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Barış, köstebeğin kim olduğunu bulabilecek mi?
15:25 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor
15:15 Çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybetti! Askeri harekat Başkent Kiev'e kadar ilerledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:08:13. #1.11#
SON DAKİKA: Birinci olabilmek için ter döktüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement