Bisiklet turu Kavaklıdere'de şehir turu ile başladı - Son Dakika
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Bisiklet turu Kavaklıdere'de şehir turu ile başladı

16.06.2022 09:20
Bisiklet turu Kavaklıdere'de şehir turu ile başladı

Muğla ve ilçelerinde spor turizmi potansiyelinin belirlenerek bisiklet turizminin öne çıkarılması ve marka değer oluşturulması amacıyla başlatılan bisiklet turu Kavaklıdere ilçesinde şehir turu etabı ile başladı.

Muğla ve ilçelerinde spor turizmi potansiyelinin belirlenerek bisiklet turizminin öne çıkarılması ve marka değer oluşturulması amacıyla başlatılan bisiklet turu Kavaklıdere ilçesinde şehir turu etabı ile başladı.

Muğla Valiliği himayesinde, 15-19 Haziran tarihlerinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın (YİKOB) destekleriyle, Kavaklıdere'den başlayıp Bodrum'da sona erecek Bike&Camp Bisiklet Turu başladı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki organizasyona, Kavaklıdere, Yatağan, Milas ve Bodrum Kaymakamlıkları katkı verecek. Muğla bölgesinin tanıtımına, Bisiklet turizminin gelişmesi ve turizm sezonunun uzatılmasına katkı sağlayacak tura 300'e yakın bisiklet tutkununun katılması beklenen tur başladı. - MUĞLA

Bisiklet turu Kavaklıdere'de şehir turu ile başladı
Bisiklet turu Kavaklıdere'de şehir turu ile başladı
Bisiklet turu Kavaklıdere'de şehir turu ile başladı
Bisiklet turu Kavaklıdere'de şehir turu ile başladı
Bisiklet turu Kavaklıdere'de şehir turu ile başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Muğla Valiliği, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bisiklet turu Kavaklıdere'de şehir turu ile başladı - Son Dakika

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