Bisikletin kalbi Bodrum'da atacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bisikletin kalbi Bodrum'da atacak

04.05.2022 12:33
Bisikletin kalbi Bodrum'da atacak

Bodrum, Uluslararası Bodrum Granfondo Bisiklet Yarışı ile dev bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bodrum, Uluslararası Bodrum Granfondo Bisiklet Yarışı ile dev bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı'ya ziyarette bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert ve Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü Başkanı Ali Sonay, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şu ana kadar 10 ülkeden 500'e yakın katılımcının başvurduğu Bodrum Granfondo Bisiklet Yol Yarışı, 15 Mayıs'ta Bodrum Kalesi önünden saat 08.30'da start alacak. 68 ve 108 kilometrelik parkurlar olmak üzere iki ayrı rotadan oluşan yarış sonunda dereceye girenlere ödüller verilecek. Yarışma için hafta başından itibaren Türkiye'nin değişik illerinden ve yurtdışından bisiklet tutkunları Bodrum'a akın edecek.

ORMAN YANGINLARI İÇİN BİSİKLET SÜRECEKLER

Bodrum Granfondo kapsamında 14 Mayıs'ta Muğla, Bodrum ve bölgedeki yerel bisikletçilerin de katılımı ile "Söz verelim Ormanlarımız yeniden yeşersin" mottosu ile 1500 bisikletçi farkındalık yaratmak için Bodrum merkezden başlayan bir tur gerçekleştirecek.BİSİKLET TURİZMİNDE İSMİNDEN SÖZ ETTİRECEK

Bisikletin önemine değinen Muğla Valisi Ortan Tavlı, "Bisiklet son dönemlerde gerek ulaşım aracı olarak, gerek sağlıklı bireyler yetişmesi açısından gerek sportif yaklaşım açısından gerekse de turizm açısından adından oldukça söz ettiriyor. Biz de 2022 yılını Muğla adına spor ve sağlık turizmi açısından yükselme yılı ilan ettik. Buna ilimizin gastronomi alanındaki çeşitliliğini de katarak turizmi 12 aya yayma söyleminin içini doldurmak istiyoruz. Bu tarz organizasyonlar son derece önemli. İlimizin bir çok turizm destinasyonu spor turizmi özellikle bisiklet için son derece uygun. Haziran ayında Kavaklıdere'den Bodrum'a 4 gün sürecek bir bisiklet turu için hazırlarımız devam ediyor. Bunun gibi bir çok etkinliği hayata geçireceğiz" dedi.


Bisikletin kalbi Bodrum'da atacak
Bisikletin kalbi Bodrum'da atacak
Bisikletin kalbi Bodrum'da atacak
YORUMLAR
500
Bodrum'da yangın paniği Bodrum'da yangın paniği Bodrum'da sahili parmaklıklarla kapattılar Bodrum'da sahili parmaklıklarla kapattılar

Bisiklet Yarışı, Bisiklet, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bisikletin kalbi Bodrum'da atacak - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü
12:32 Kim Kardashian diyete rağmen Monroe'nun elbisesine sığamadığı için fermuarı kapatamamış
12:29 Esenyurt'ta kiracı ve ev sahipleri birbirine girdi, silahlar çekildi: İşte o görüntüler
11:55 Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!
11:36 DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
10:58 Kuzey Kore 14. balistik füze denemesini yaptı: Hedef Japon Denizi
10:48 Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket
10:45 NATO'nun drone'u Türkiye'yi es geçti: Sebebi Türkiye'yi diplomatik olarak zor durumda bırakmamak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 12:47:41. #1.11#
SON DAKİKA: Bisikletin kalbi Bodrum'da atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement