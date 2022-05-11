Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar - Son Dakika
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Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

11.05.2022 14:53
Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprağı Samsun'a götüren bisikletçiler, Sakarya'nın Sapanca ilçesine ulaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprağı Samsun'a götüren bisikletçiler, Sakarya'nın Sapanca ilçesine ulaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te bulunan evinden alınan toprak, Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyesi bisikletçiler tarafından önceki gün İpsala Sınır Kapısı'na getirildi. Toprak; Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından Sakarya'ya ulaştırıldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu'na bağlı bisikletçiler tarafından taşınan toprağın getirilmesi nedeniyle Sapanca Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Kocaeli bölgesi bisiklet sporcuları tarafından taşınan toprak ve Türk Bayrağı'nı teslim alan Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, toprak ve bayrağı Sakarya bölgesindeki bisikletçilere teslim etti. Sporcular, aldıkları emaneti Düzce Gümüşova'ya kadar taşıyacak. Selanik ile Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcuları, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar
Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar
Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar
Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar
Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar
Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar
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Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Tekirdağ'a ulaştı Bisikletçilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Tekirdağ'a ulaştı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar - Son Dakika


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