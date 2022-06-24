GAZİANTEP - Bisiklette Türkiye Yol Şampiyonası sürüyor - Son Dakika
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GAZİANTEP - Bisiklette Türkiye Yol Şampiyonası sürüyor

24.06.2022 14:00

Bisiklette Türkiye Yol Şampiyonası'na Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde devam edilirken 23 yaş altı erkekler yol yarışında dereceye girenler madalyalarını aldı.

Bisiklette Türkiye Yol Şampiyonası'na Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde devam edilirken 23 yaş altı erkekler yol yarışında dereceye girenler madalyalarını aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla dün 23 yaş altı erkekler yol yarışıyla başlayan şampiyonada, bu kategoride dereceye girenler için madalya töreni düzenlendi.

Birinciliği elde eden Samet Bulut, ikinci Ali İhsan Engin ve üçüncü Ali Osman Çelik'e madalyaları verildi.

Kentte 26 Haziran Pazar günü sona erecek şampiyonada, bugün büyük erkek ve kadın, 23 yaş altı erkekler, genç erkek ve kadın, 17 ve 15 yaş kadın kategorilerinde zamana karşı yarışlar yapılıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Türkiye'nin dört bir yanından organizasyona katılanlar olduğunu, sezonun en önemli yarışmalarından birini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Akyön, bu yarışmanın sporcular ve antrenörler için sonraki yarışlar için belirleyici kriter olacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

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