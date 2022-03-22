Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 Galatasaray: 68 - Son Dakika
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Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 Galatasaray: 68

22.03.2022 21:27
Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 Galatasaray: 68

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Safiport, Galatasaray'ı 74-68 yenerek, ikinci yarı finalist oldu.

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Safiport, Galatasaray'ı 74-68 yenerek, ikinci yarı finalist oldu.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan maça her iki takımda karşılıklı sayılarla başlarken, ilk periyotu Galatasaray 24-22 önde tamamladı. İkinci periyot kıyasıya mücadeleye sahne olurken, devreye Galatasaray 43-40 önde girdi. Maçın 3. periyotunda rakibine göre biraz daha iyi oynayan Fenerbahçe Safiport, bu periyotu 57-53 önde tamamladı. Maçın son periyotunda etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Safiport, maçı 74-68 yenerek, ikinci yarı finalist oldu.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Göksun Öz xx, Çağlar Özkan xx

Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally 4 xx, Olcay Çakır Turgut 10 xx, Şerife Alperi Onar 9 xx, Olatayo Williams 8 xx, Tuğçe Canitez 16 xxx, Kayla Renae Mc Bride 9 xx, Alina Iagupova 18 xxx

Galatasaray: Kaela Davis 8 xx, Melis Gülcan 6 xx, Sude Yılmaz 5 xx, Kelsey Plum 24 xxx, Tina Krajisnik 11 xx, Merve Aydın 9 xx, Shante Marie Evans 5 xx

1. periyot: 22-24 (Galatasaray lehine)

Devre: 40-43 (Galatasaray lehine)

3. periyot: 57-53 (Fenerbahçe Safiport lehine) - MERSİN

Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 Galatasaray: 68
Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 Galatasaray: 68
Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 Galatasaray: 68
Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 Galatasaray: 68
Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 Galatasaray: 68
Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 Galatasaray: 68
Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 Galatasaray: 68
Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 Galatasaray: 68
Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 Galatasaray: 68
Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 Galatasaray: 68
Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 Galatasaray: 68
Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 Galatasaray: 68

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Türkiye Kupası, Galatasaray, Fenerbahçe, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 Galatasaray: 68 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Fenerbahçe Safiport: 74 Galatasaray: 68 - Son Dakika
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