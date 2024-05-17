Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi

Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Antalyaspor'un golü 30. dakikada Mendoza'nın kendi kalesine attığı golle geldi.

17.05.2024 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Turgut Doman, Murat Şener, Bersan Duran

Bitexen Antalyaspor: Leite, Amar, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Kaluzinski, Güray Vural, Safuri, Saric, Larsson, Buksa, Assombalonga

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, İsmail Çokçalış, Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan, Michut, Mendoza, Dorukhan Toköz, Muanza, Alioui

Gol: Dk. 30 Mendoza (Kendi kalesine) (Bitexen Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 45 Atal (Yukatel Adana Demirspor)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

1. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. İsmail Çokçalış'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Tayfun Aydoğan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlağı savunma oyuncusu Veysel Sarı çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

19. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışında topla buluşan Saric'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'de kaldı.

30. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ön bölümdeki Mendoza'ya çarparak kaleye yönelen top, sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Antalyaspor, Antalya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:29:39. #1.12#
SON DAKİKA: Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement