Bitexen Giresunspor, Sakaryaspor karşısında mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Bitexen Giresunspor, Sakaryaspor karşısında mağlup oldu

Bitexen Giresunspor, Sakaryaspor karşısında mağlup oldu

Bitexen Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Sakaryaspor'a 3-2 mağlup oldu. Teknik direktör Serhat Güller, karşılaşmayı kazanabilecekken son dakikalarda yedikleri gollerle mağlup ayrıldıklarını belirtti. Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

28.04.2024 21:01  Güncelleme: 21:04
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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Sakaryaspor'a 3-2 mağlup olan Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Serhat Güller, kazanabilecekleri bir karşılaşmayı kaybettiklerini söyledi.

Güller, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, son dakikalarda yedikleri gollerle sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını vurgulayan Güller, "Son dakikalarda yediğimiz gollerle sahadan mağlup ayrıldık. Bu maç kendi adımıza kazanabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Bunun için üzgünüz." dedi.

Genç bir kadrolarının bulunduğunu ifade eden Güller, "Kulübümüzün içinde bulunduğu duruma rağmen ligi bırakmadan en iyi şekilde oynamaya çalışıyoruz. Giresunspor'u en iyi şekilde temsil etmeye çabalıyoruz. Çok genç arkadaşlarımız var. Onlar ellerinden geldiği kadar mücadele ediyor. Bazen saha içerisinde yaptığınız hataları önleme adına elden bir şey gelmiyor." diye konuştu.

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Karslı, bazı maçların izahlarının çok güç olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Bazı maçlar vardır. İzahı yapılabilir. Taktik, teknik, performans olarak değerlendirilebilirsiniz. Ama bazı maçlar vardır, bugün olduğu gibi değerlendirmesi çok güç olabilir. Mağlup durumdaydık, 90'dan sonra 2 golle galip geldik. Üç puan aldık. Çok güzel bir oyun muydu, hayır değildi. Bazen kötü oynarsınız, 3 puan alırsınız. Bu onlardan bir tanesiydi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bitexen Giresunspor, Sakaryaspor karşısında mağlup oldu - Son Dakika

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