Vali Ahmet Karakaya, kayak il birinciliği müsabakalarında sporcularla buluştu

04.01.2026 21:13  Güncelleme: 21:17
Bitlis'te düzenlenen Alp Disiplini, Snowboard ve Kayaklı Koşu İl Birinciliği müsabakalarına katılan Vali Ahmet Karakaya, genç sporculara destek vereceklerini belirtti. Yaklaşık 130 sporcunun katıldığı organizasyon, Türkiye şampiyonaları öncesinde il seçmeleri niteliğini taşıdı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 2025-2026 Sezonu Türkiye Kayak Federasyonu Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Alp Disiplini, Snowboard ve Kayaklı Koşu İl Birinciliği müsabakalarına katılarak sporcularla bir araya geldi.

U18, U16, U14, U12 ve büyükler olmak üzere 5 ayrı kategoride yaklaşık 130 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalar, Türkiye şampiyonaları öncesinde il seçmeleri niteliği taşıdı. Genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyon, izleyenlerden de büyük ilgi gördü. Müsabakalar sonucunda, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından belirlenen kota ve yarışma esasları doğrultusunda başarılı olan sporcular, ilimizi ulusal düzeyde düzenlenecek Türkiye şampiyonalarında temsil etme hakkı kazandı.

Programda konuşan Vali Karakaya, bu tür organizasyonların gençlerin spora yönlendirilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Sporun her dalında gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bu organizasyonun ilimiz sporuna değer katacağına inanıyorum" dedi.

Vali Karakaya, tüm sporculara başarılar dileyerek emeği geçen kurumlara ve antrenörlere teşekkür etti.

Müsabakalar, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Seda Yılmazer, vatandaşlar ve sporcular katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

