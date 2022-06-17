Bitlisli sporcu Özlem Melek Korkmaz, Muaythai Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Bitlisli sporcu Özlem Melek Korkmaz, Muaythai Türkiye Şampiyonu oldu

17.06.2022 14:52
Bitlisli sporcu Özlem Melek Korkmaz, Muaythai Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen 'Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda, Bitlisli sporcu Özlem Melek Korkmaz birinci oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen 'Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda, Bitlisli sporcu Özlem Melek Korkmaz birinci oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 'Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası' sona erdi. 81 ilden yaklaşık 700 sporcunun katılım sağladığı Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Bitlisli sporcular yeni bir başarıya daha imza attılar. 1 hafta süren zorlu şampiyonaya Bitlis'i temsilen katılan Özlem Melek Korkmaz, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olurken, Seyit Ali Arıcı ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada birinci olan Özlem Melek Korkmaz'ın Malezya'da yapılacak olan 'Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi. - BİTLİS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Melek Korkmaz, Türkiye, Antalya, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitlisli sporcu Özlem Melek Korkmaz, Muaythai Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika

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