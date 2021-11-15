Bizim Kızlar Yalova'dan galibiyetle döndü
15.11.2021 10:12
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. liginde 5. hafta müsabakasını Semt 77 Yalovaspor Esenköy Belediyesi ile oynadı.
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. liginde 5. hafta müsabakasını Semt 77 Yalovaspor Esenköy Belediyesi ile oynadı.
"Bizim Kızlar", Yalova 90. Yıl Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmada ilk iki seti 25-14 ve 25-20 alırken 3. seti 17-25 rakip takım aldı. Son seti 25-16 almayı başaran "Bizim Kızlar" maçı 3-1'lik skorla kazanarak deplasmandan galibiyetle döndü. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü teknik ekibinin de takip ettiği maç oldukça heyecanlı geçti. Maçın sonunda takımı ve teknik ekibi tebrik eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü teknik ekibi Semt 77 Yalovaspor Esenköy Belediyesi Voleybol Takımı'na başarılar diledi. - BİLECİK
Son Dakika 11:03 Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi 11:01 "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı 10:59 Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu 10:14 Kılıçdaroğlu'na sarılan Başak Cengiz'in annesi hıçkıra hıçkıra ağladı 10:11 Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor 10:05 Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! 09:26 Bulgaristan'da seçimler ikinci tura kaldı! İlk üçte Türk aday Mustafa Karadayı var 09:00 CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum