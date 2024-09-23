BKT Avrupa Kupası Başlıyor - Son Dakika
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Spor

BKT Avrupa Kupası Başlıyor

BKT Avrupa Kupası'nın 23. sezonu yarın başlıyor, 3 Türk takımı şampiyonluk için mücadele edecek.

23.09.2024 11:18
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Basketbolda BKT Avrupa Kupası'nın 23'üncü sezonu, yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

Avrupa Ligi organizasyonunun 2002-03 sezonundan bu yana düzenlediği turnuvada Türkiye'den Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka ve Türk Telekom, şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kupa tarihinde bugüne dek final oynayan 4 Türk takımından 2'si şampiyon olmayı başardı. Galatasaray Odeabank 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de kupayı müzesine götürdü. 2022'de Frutti Extra Bursaspor ve 2023'te Türk Telekom, finalde kupaya uzanamadı.

Valencia Basket'in 4 şampiyonluğu var

Avrupa Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan ekip, İspanya'dan Valencia Basket oldu.

İlk organizasyonda şampiyon olan Valencia Basket, daha sonra 2010, 2014 ve 2019'da da kupayı kazanmasını bildi. İspanya ekibi, 2012 ve 2017'de ise finalde kaybetti.

Rusya ekibi Khimki, 2012 ve 2015, Litvanya temsilcisi Lietuvos Rytas, 2005 ve 2009'da kupayı kazandı.

UNICS Kazan, Lokomotiv Kuban, Real Madrid, Virtus Segafredo Bologna, Monaco, Unicaja Malaga, Joventut Badalona, Dinamo Moskova, Hapoel Kudüs, Gran Canaria, Paris Basketbol takımları hedefe bir kez ulaştı.

İlk hafta maç programı

BKT Avrupa Kupası'nda 2024-25 sezonu ilk hafta maç programı şöyle:

Yarın:

19.30 Türk Telekom - Lietkabelis (Litvanya)

20.30 Veolia Towers Hamburg (Almanya) - Cosea JL Bourg (Fransa)

21.30 Joventut Badalona (İspanya) - Hapoel Shlomo Tel Aviv (İsrail)

22.00 Dreamland Gran Canaria (İspanya) - Dolomiti Energia Trento (İtalya)

25 Eylül Çarşamba:

19.00 U-BT Cluj-Napoca (Romanya) - Cedevita Olimpija (Slovenya)

19.00 Wolves Vilnius (Litvanya) - Bahçeşehir Koleji

20.00 Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail) - Valencia Basket (İspanya)

20.00 Beşiktaş Fibabanka - Buducnost VOLI (Karadağ)

20.00 Trefl Sopot (Polonya) - ratiopharm Ulm (Almanya)

21.00 Umana Reyer (İtalya) - Aris Midea (Yunanistan)

Şampiyonlar

Pandemi nedeniyle 2019-20 sezonunun tamamlanamadığı Avrupa Kupası'nda yıllara göre şampiyon takımlar şöyle:

2003

Pamesa Valencia

2004

Hapoel Kudüs

2005

Lietuvos Rytas

2006

Dinamo Moskova

2007

Real Madrid

2008

Joventut Badalona

2009

Lietuvos Rytas

2010

Power Electronics Valencia

2011

UNICS Kazan

2012

Khimki

2013

Lokomotiv Kuban

2014

Valencia Basket

2015

Khimki

2016

Galatasaray Odeabank

2017

Unicaja Malaga

2018

Darüşşafaka

2019

Valencia Basket

2021

Monaco

2022

Virtus Segafredo Bologna

2023

Gran Canaria

2024

Paris Basketbol

Kaynak: AA

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