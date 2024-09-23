BKT Avrupa Kupası Başlıyor

Spor

Basketbolda BKT Avrupa Kupası'nın 23'üncü sezonu, yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

Avrupa Ligi organizasyonunun 2002-03 sezonundan bu yana düzenlediği turnuvada Türkiye'den Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka ve Türk Telekom, şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kupa tarihinde bugüne dek final oynayan 4 Türk takımından 2'si şampiyon olmayı başardı. Galatasaray Odeabank 2016'da, Darüşşafaka ise 2018'de kupayı müzesine götürdü. 2022'de Frutti Extra Bursaspor ve 2023'te Türk Telekom, finalde kupaya uzanamadı.

Valencia Basket'in 4 şampiyonluğu var

Avrupa Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan ekip, İspanya'dan Valencia Basket oldu.

İlk organizasyonda şampiyon olan Valencia Basket, daha sonra 2010, 2014 ve 2019'da da kupayı kazanmasını bildi. İspanya ekibi, 2012 ve 2017'de ise finalde kaybetti.

Rusya ekibi Khimki, 2012 ve 2015, Litvanya temsilcisi Lietuvos Rytas, 2005 ve 2009'da kupayı kazandı.

UNICS Kazan, Lokomotiv Kuban, Real Madrid, Virtus Segafredo Bologna, Monaco, Unicaja Malaga, Joventut Badalona, Dinamo Moskova, Hapoel Kudüs, Gran Canaria, Paris Basketbol takımları hedefe bir kez ulaştı.

İlk hafta maç programı

BKT Avrupa Kupası'nda 2024-25 sezonu ilk hafta maç programı şöyle:

Yarın:

19.30 Türk Telekom - Lietkabelis (Litvanya)

20.30 Veolia Towers Hamburg (Almanya) - Cosea JL Bourg (Fransa)

21.30 Joventut Badalona (İspanya) - Hapoel Shlomo Tel Aviv (İsrail)

22.00 Dreamland Gran Canaria (İspanya) - Dolomiti Energia Trento (İtalya)

25 Eylül Çarşamba:

19.00 U-BT Cluj-Napoca (Romanya) - Cedevita Olimpija (Slovenya)

19.00 Wolves Vilnius (Litvanya) - Bahçeşehir Koleji

20.00 Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail) - Valencia Basket (İspanya)

20.00 Beşiktaş Fibabanka - Buducnost VOLI (Karadağ)

20.00 Trefl Sopot (Polonya) - ratiopharm Ulm (Almanya)

21.00 Umana Reyer (İtalya) - Aris Midea (Yunanistan)

Şampiyonlar

Pandemi nedeniyle 2019-20 sezonunun tamamlanamadığı Avrupa Kupası'nda yıllara göre şampiyon takımlar şöyle:

2003 Pamesa Valencia 2004 Hapoel Kudüs 2005 Lietuvos Rytas 2006 Dinamo Moskova 2007 Real Madrid 2008 Joventut Badalona 2009 Lietuvos Rytas 2010 Power Electronics Valencia 2011 UNICS Kazan 2012 Khimki 2013 Lokomotiv Kuban 2014 Valencia Basket 2015 Khimki 2016 Galatasaray Odeabank 2017 Unicaja Malaga 2018 Darüşşafaka 2019 Valencia Basket 2021 Monaco 2022 Virtus Segafredo Bologna 2023 Gran Canaria 2024 Paris Basketbol

Kaynak: AA