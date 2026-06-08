Bocce\'de İki Yıl Üst Üste Şampiyonluk

Samsunspor Bocce Takımı'nın altyapısını oluşturan Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Genç Kız Takımı, 6-8 Haziran tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Okul Sporları Bocce Gençler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu.

Samsunspor Bocce Takımı'nın altyapısını oluşturan Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Genç Kız Takımı, 2025 yılında kazandığı Türkiye şampiyonluğunun ardından 2026 yılında da zirveyi bırakmayarak üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Aynı okulun Genç Erkek Takımı da gösterdiği başarılı performansla Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir derece elde etti.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, aylar süren yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek elde edilen başarının tesadüf olmadığını söyledi. Bozdemir, "Bu çocuklar akademik başarı ile sportif başarıyı birlikte sürdürüyor. Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, Samsunspor Bocce Takımı'nın altyapısını oluşturuyor. Bowling branşında üç yıl üst üste Türkiye şampiyonluğu yaşayan sporcularımız, boccede de iki yıl üst üste Türkiye şampiyonu oldu. Sporcularımla gurur duyuyorum" dedi.

Üst üste kazanılan Türkiye şampiyonluğu, Samsunspor Bocce Takımı'nın altyapı çalışmalarının ve genç sporculara yapılan yatırımların önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. - SAMSUN