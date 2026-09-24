Boccia'da dünya rekoru kıran Bozbıyık, Kayseri İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Boccia'da dünya rekoru kıran Bozbıyık, Kayseri İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti

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Boccia\'da dünya rekoru kıran Bozbıyık, Kayseri İl Müdürü Kabakcı\'yı ziyaret etti
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World Boccia Challenger'da Kayserili sporcu Öner Bozbıyık, BC3 Tekler'de şampiyon olup 2026'da katıldığı üç turnuvada üst üste şampiyonlukla dünya rekoru kırdı. Aynı turnuvada Rabia Nur Boyraz BC3 Tekler'de üçüncü olurken, sporcular Kayseri İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti.

Çekya'nın Pilsen kentinde 7-15 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen World Boccia Challenger turnuvasında önemli başarılara imza atan Kayserili sporcular, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

22 ülkeden 78 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Kayserili sporcu Öner Bozbıyık BC3 Tekler kategorisinde şampiyon olurken, BC3 Çiftler kategorisinde ise üçüncü oldu. Aynı turnuvada mücadele eden Rabia Nur Boyraz ise BC3 Tekler kategorisinde üçüncülük elde ederek önemli dereceye imza attı. Öner Bozbıyık, elde ettiği şampiyonlukla birlikte 2026 yılında katıldığı üç turnuvada üst üste şampiyonluk kazanarak dünya rekorunu kırmayı başardı. Çekya'daki organizasyonun ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret eden başarılı sporcular, ziyarette elde ettikleri dereceleri paylaştı.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek elde edilen başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve sporculara başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
KayseriDünyaSporSon Dakika

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