Bodo/Glimt 2-1 Beşiktaş: İlk Yarının Sonucu - Son Dakika
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Spor

Bodo/Glimt 2-1 Beşiktaş: İlk Yarının Sonucu

UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt, Beşiktaş'ı ilk yarıda 2-1 ile geçti. Goller Gedson, Zinckernagel ve Bjortuft'tan.

13.12.2024 00:16
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Stat: Aspmyra

Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar (Slovakya)

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hogh, Hauge

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Al Musrati, Ndour, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy

Goller: Dk. 21 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 37 Zinckernagel, Dk. 44 Bjortuft (Bodo/Glimt)

Sarı kart: Dk. 37 Ndour (Beşiktaş)

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısı, 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

11. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahasına şişirdiği topa Emirhan Topçu kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

17. dakikada Onur Bulut ceza sahası dışının sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

21. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Zaynutdinov'un soldan ortasında, arka direkte Gedson Fernandes'in kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

26. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahadan kaptığı topla hızla ilerleyerek sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın kalecinin üzerinden aşırttığı top, son anda savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

37. dakikada ev sahibi ekip skoru 1-1 yaptı. Ersin Destanoğlu'nun oyun başlatırken attığı topu kapan Bjorkan'ın soldan ceza sahasına girerek içeri çevirdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Zinckernagel, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

44. dakikada Bodo/Glimt 2-1 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında seken topu arka direkte Bjortuft tamamladı.

Norveç, ekibi maçın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.

Kaynak: AA

Gedson Fernandes, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodo/Glimt 2-1 Beşiktaş: İlk Yarının Sonucu - Son Dakika

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