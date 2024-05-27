Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü Kış Trofesi\'nde şampiyonlar belli oldu

Spor

Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 7. ayak yarışları, ödül töreniyle tamamlandı.

Yedi etaplı yarışların son etabına, 27 tekne ile 250 sporcu katıldı.

Bodrum açıklarında IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere üç sınıfta gerçekleştirilen yarışlarda, yelkenciler coğrafi rotada mücadele etti.

Genel sıralamada IRC A'da "Göztepe Ağanlar 1925", IRC B'de "Lady Sollare Define Sailing Team", destek sınıfında ise "Işıltı" isimli tekneler birincilik kupasını aldı.

Farklı sınıf ve kategorilerdeki trofe kupası mücadelesinde ise IRC-A'da "Göztepe Ağanlar 1925", IRC-B 1'de "Passion II Lobster Sailing Team", IRC-B 2'de "Joy Lemon ", IRC-B 3'te "Lady Sollare Define Sailing Team" isimli tekneler birincilik elde etti.

Destek 1'de "Singlestar", destek 2'de de "Işıltı" tekneleri birinci oldu.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye girenlere kupaları verildi.