Bodrum Basketbol Sopron ile Karşılaşıyor

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KADINLAR Basketbol Avrupa Kupası (EuroCup Women) E Grubu'nda Bodrum Basketbol yarın Macaristan'da grup lideri Sopron Basket'le karşılaşacak. Arena Sopron'daki maç saat 20.30'da start alacak. Avrupa arenasında bu yıl ilk kez yer alan temsilcimiz elemeleri geçtikten sonra grupta ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Sopron ise 3'te 3 yaptı. Bodrum ekibi rakibine ilk grup maçında evinde uzatmada 86-80 yenilmişti.