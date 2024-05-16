Bodrum FK, Boluspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Bodrum FK, Boluspor'u mağlup ederek yarı finale yükseldi

Bodrum FK, Boluspor\'u mağlup ederek yarı finale yükseldi

Trendyol 1. Lig Play-off Çeyrek Finali'nde Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Celal Dumanlı ve Haqi'nin attığı gollerle Bodrum FK, galibiyeti elde etti.

16.05.2024 19:10
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Trendyol 1. Lig Play-off Çeyrek Finali'nde Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçtan dakikalar

30. dakikada Bodrum FK atağında ceza sahasına yapılan ortada Musah Mohammed'in kafa vuruşunda top direkten döndü.

70. dakikada Oulare'nin sert vuruşunda kaleci Sousa gole izin vermedi.

79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

80. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Celal'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Çağdaş Atalay, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı

Bodrum FK: Diogo Sousa, Süleyman, Samet, Kenan (Haqi dk. 94), Ahmet, Üzeyir, Musah, Ali, Gökdeniz (Celal dk. 64), Cenk, Burak (Pedro dk. 89)

Yedekler: Bahri, Ali Eren, Ege, Omar, Tunahan, Pedro, Mustafa, Furkan

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Boluspor: Çağlar, Posmac, Oğuz, Berk, Petar, Naby (Camara dk. 87), Onur, Vusal (Hakan dk. 71), Junior, Daniel, Batuhan (Tunahan dk. 87)

Yedekler: İsmail, Kubilay, İshak, Kerem, Hüsamettin, Abdoulaye, Anıl

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Celal Dumanlı (dk. 80), Haqi (dk. 96) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Neby, Petar (Boluspor), Kenan, Ali (Bodrum FK) - MUĞLA

Kaynak: İHA

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