Bodrum FK, Çorum'u Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum FK, Çorum'u Yendi

Bodrum FK, Çorum\'u Yendi
11.05.2026 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig play-off'da Bodrum FK, Çorum FK'yi 1-0 yenerek avantaj elde etti. Başkan övgüde bulundu.

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0 yenen Sipay Bodrum FK'de başkan Taner Ankara, futbolcuların mücadelesini övdü.

Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına konuşan Ankara, taraftara teşekkür etti.

Takımın enerjisinin çok yüksek olduğunu anlatan Ankara, "Ben hep başladığım günden beri şunu söyledim, önce futbolcu ister, sonra taraftar ister, sonra yönetim ister. Futbolcu arkadaşlarımız müthiş bir mücadele ruhu koyuyorlar. Bugün seyircimiz muhteşemdi." dedi.

Yönetimin her zaman futbolcuların arkasında olduğunu vurgulayan Ankara, "Çok şükür, bugün ilk maçı kazandık. İkinci maçı da görelim, ondan sonrasına bakarız. İnşallah hayırlısı ise Allah yar ve yardımcımız olsun, yolumuz açık olsun diyorum. Hayırlı olacaksa çıkalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Çorum'u Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt geldi İşte Tahran yönetiminin talepleri İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi! İşte Tahran yönetiminin talepleri
İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
THY uçağında yangın paniği Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi

00:29
Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı
Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı
23:59
Son 1 maç Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Premier Lig yolunda finale yükseldi
Son 1 maç! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig yolunda finale yükseldi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi
23:03
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
21:44
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 01:05:58. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Çorum'u Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.