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Bodrum FK'da coşku büyük

Fırat AKAY / BODRUM, 1'inci Lig'de devrenin son haftasında zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Göztepe'yi evinde 3-0 yenen Bodrum Futbol Kulübü, büyük sevinç yaşadı.

Bodrum FK\'da coşku büyük
25.12.2023 - 12:06,
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Fırat AKAY/ BODRUM,

1'inci Lig'de devrenin son haftasında zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Göztepe'yi evinde 3-0 yenen Bodrum Futbol Kulübü, büyük sevinç yaşadı. Bu galibiyetle 29 puana yükselen ve ilk yarıyı Play-Off barajında 5'inci sırada bitiren yeşil-beyazlılar Süper Lig yarışında yeniden iddialı konuma geldi. Maç sonu Göztepe galibiyetini taraftarlarla kutlayan futbolcular ve teknik ekip yeni yıla da mutlu girdi. Play-Off potasında olmanın önemli olduğunu belirten Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Maç bizim için önemliydi, ilk yarıda inişli ve çıkışlı bir grafik sergiledik. Bazen son dakikalarda yediğimiz gollerle kayıp yaşadık. Dolayısıyla Göztepe galibiyeti bizim adımıza kritik oldu" dedi.

Sezonun ilk yarısını istedikleri şekilde bitirdiklerini ifade eden İsmet Taşdemir, "Geçen sezon Play-Off finali oynadık. Yine bu sezon Play-Off potasındayız. İlk yarıyı bu şekilde tamamlamak beni mutlu etti. Ligin ikinci yarısına daha iyi bir gözle, umutlu bakıyoruz. Moralimiz ve motivasyonumuz yüksek bir şekilde ikinci yarıya hazırlanacağız. Süper Lig yarışının içindeyiz ve bunu sezon sonuna kadar sürdürmek en büyük amacımız" yorumunu yaptı.

Göztepe engelini rahat aşan Bodrum FK sezonun ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Yeşil-beyazlılar rakip ağlara 23 gol bırakırken, 13 kez de topu ağlarında gördü. Bodrumlu futbolcular maç sonu taraftarlarla birlikte asker selamı vererek şehitlerimizi andı.

Kaynak: DHA
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