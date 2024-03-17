Bodrum FK ile Boluspor 1-1 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK ile Boluspor'un 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ile Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, açıklamalarda bulundu.

İsmet Taşdemir: "Her hafta üstüne koyarak devam edeceğiz"

4 haftadır galip gelemediklerini söyleyen ve en kısa sürede 3 puan alacaklarını belirten Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Önemli bir karşılaşmaydı, konum itibarıyla iki takım için de önem arz ediyordu. Oyun da fena olmadı aslında ama seyircinin olmayışı maçı biraz yavan bir hale getirdi. Seyircisiz tüm maçlar genelde böyledir. Biz maçın başından sonuna kadar üçüncü bölgedeki son paslar ve son vuruşların haricinde bence çok doğru şeyler yaptık. Oyunun genelinde üstündük. Belki de sezon itibariyle topun en çok bizde kaldığı maç olabilir. Son paslardaki beceriksizliğimiz maalesef bugün kazanmamızı engelledi. Güçlü ve iyi bir rakibe karşı oynadık. Oyuncularım kazanmayı çok istedi ama kazanamadılar. 7 maç kaldı, 1 puan aldık yolumuza devam ediyoruz. Her hafta üstüne katarak inşallah devam ederiz. 4 haftadır galip gelememe süremiz oldu. Geçen sene bir dönem bunu yaşamıştık. En kısa sürede 3 puanı alıp tekrardan galibiyetler serisine başlayabiliriz" dedi.

Yalçın Koşukavak: "Oynamayı seven bir takımız"

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, "Son haftalarda play-off hattındaki takımların kazanması, yukarıda play-off'un içinde olan takımların maç kazanamaması aşağıdan gelen takımları biraz iştahlandırıp bugünki oyunu zorlaştıran etkenlerden bir tanesiydi. 1 puan aldık baktığınız zaman ve lig sonunda ikili averajlarda Bodrum FK ve Bandırmaspor'dan öndeyiz. Bu bizim için günün karı olarak görünüyor. Biz oynamayı seven bir takımız ama maalesef zemin problemi nedeniyle iki takım açısından da topun hızlandığı topa sahip olma oyunları yoktu. Ona rağmen kazanabilirdik savunma oyuncumuzun yaptığı hatadan gol yedik ve eşitlik sağlandı. Bodrum FK'yı tebrik ederim, 2 senedir yarışıyorlar" diye konuştu. - MUĞLA